تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، نادي «تنمية كلوب» بمدينة بدر، للوقوف على آخر المستجدات والموقف التنفيذي لأعمال النادي، ومتابعة الاستعدادات الجارية تمهيدًا لافتتاحه، إلى جانب التعرف على المتطلبات والأعمال المطلوب استكمالها خلال الفترة المقبلة.

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي «تنمية كلوب» بمدينة بدر

وشملت الجولة تفقد مختلف مكونات النادي والمنشآت الرياضية والخدمية، ومتابعة مستوى جاهزيتها، بما في ذلك حمامات السباحة والملاعب والمنشآت المخصصة للأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، للوقوف بشكل دقيق على الوضع الحالي ومدى جاهزية مختلف مكونات النادي لاستقبال الأعضاء ورواد مدينة بدر.

ووجه وزير الشباب والرياضة بضرورة الإسراع في استكمال الأعمال والمتطلبات المتبقية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان الانتهاء منها وفق أعلى مستويات الجودة، بما يضمن جاهزية النادي للافتتاح وتقديم خدمات رياضية ومجتمعية متكاملة للمواطنين.

وأكد جوهر نبيل أن متابعة الموقف التنفيذي للمنشآت الشبابية والرياضية تأتي في إطار حرص الوزارة على التأكد من جاهزية المشروعات قبل افتتاحها، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والإمكانات المتاحة، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وحجم التوسع العمراني الذي تشهده مدينة بدر والمناطق المحيطة بها.

ويُعد «تنمية كلوب» بمدينة بدر الانطلاقة الأولى لسلسلة أندية وزارة الشباب والرياضة الرائدة، ويضم مجموعة متنوعة من المنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية، بما يسهم في توفير تجربة متكاملة للأعضاء ورواد النادي، وخدمة سكان مدينة بدر والعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.

