وزير الشباب والرياضة يهنئ النائب أحمد دياب بفوزه برئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى النائب أحمد دياب، بمناسبة فوزه برئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، في الانتخابات التي أُجريت خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

كما تقدم الوزير بالتهنئة إلى كل من النائب هاني مجدي حجاج خليل العتال، والنائب حسام سعيد عبدالفتاح، بمناسبة فوزهما بمنصبي وكيلي اللجنة، والنائب نشأت صلاح حتة، بمناسبة فوزه بمنصب أمين السر.

وأعرب الوزير عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح في مهامهم، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار التعاون والتنسيق مع اللجنة، بما يدعم قضايا الشباب والرياضة، ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.