قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس بحوث البصل: مصر الرابع عالميًا في الإنتاج.. وارتفاع الأسعار مستمر حتى يناير
سوريا تدرس إرسال قوات إلى اليمن لقتال الحوثيين
رسائل حاسمة من البابا تواضروس عن استثمار العمر
الأقمار الصناعية ترصد صور توثق تدمير مخزن صواريخ للحوثيين في صعدة
البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي 2.6 تريليون جنيه في مايو الماضي
مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة والوقاية: الطاعون لا يُقارن بـ «كورونا» وعلاجه متوفر
ذنوب يفعلها المسلم تؤجل قبول التوبة.. تعرف عليها
رويترز: سوريا تدرس تقديم مساعدات عسكرية للسعودية
عرض من قناة فضائية.. أضا يكشف سبب استقالة محمود عاشور من لجنة التحكيم
أحمد رزق: استعددنا لمواجهة زد قبلها بيومين.. والناشئون مستقبل الزمالك
لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين
اجتماع «حوار القادة الدوليين» بمالطا.. وزير السياحة: حركة السفر يتطلب ضوابط دولية واضحة ومسئوليات محددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
كريم عاطف

أعاد حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الانتشار المتزايد للسيارات الصينية الأنظار إلى تاريخ صناعة السيارات الروسية، التي مرت بمراحل طويلة بدأت خلال الحقبة السوفيتية، قبل أن تظهر علامات وطرازات أصبحت جزءا من هوية صناعة السيارات في روسيا.

وخلال الجلسة العامة للاجتماع السنوي الثالث والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار في الأول من أكتوبر الجاري، تحدث بوتين عن مستقبل صناعة السيارات، مشيرا إلى أن السيارات الصينية ستصبح أكثر انتشارا حول العالم، في ظل ما وصفه بتراجع الصناعة الأوروبية وإغلاق عدد من المصانع.

وتعود إحدى أبرز محطات الصناعة الروسية إلى سيارة GAZ Pobeda، التي بدأ إنتاجها عام 1946، وحملت اسم يعني الانتصار. وارتبطت السيارة بمرحلة إعادة بناء الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، واستمر إنتاجها حتى عام 1958.

وفي 1956 ظهرت GAZ Volga لتحل محل بوبيدا، وأصبحت من أشهر السيارات السوفيتية، كما ارتبطت بالاستخدامات الحكومية والخدمية والشرطية، وحافظت عائلة فولجا على حضورها لسنوات طويلة.

أما لادا، فتمثل واحدة من أهم مراحل تطور صناعة السيارات الروسية، بعد إنشاء مصنع فولجا للسيارات في مدينة تولياتي بالتعاون مع شركة فيات الإيطالية. وفي 1970 خرجت أول سيارة VAZ-2101، المبنية على أساس فيات 124 مع تعديلات تتناسب مع ظروف التشغيل المحلية.

ومن أشهر السيارات الروسية أيضا لادا نيفا، التي جمعت بين الحجم المناسب للاستخدام اليومي والقدرة على التعامل مع الطرق الوعرة، لتصبح من المنتجات الروسية التي وصلت إلى أسواق خارجية.

كما ارتبط اسم UAZ بالسيارات المخصصة للعمل في الظروف القاسية، ويعد UAZ-469 من أبرز طرازاتها، حيث دخل الإنتاج في سبعينيات القرن الماضي واستخدم في المجالات العسكرية والخدمية والزراعية.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت علامة Aurus التي تمثل محاولة روسية للعودة إلى قطاع السيارات الفاخرة، ومن أبرز طرازاتها Aurus Senat، التي جاءت ضمن مشروع كورتيج لتطوير سيارات رسمية وفاخرة للاستخدام الحكومي.

وبين بوبيدا وفولجا ولادا ونيفا وUAZ وأوروس، انتقلت صناعة السيارات الروسية من السيارات الشعبية والعملية إلى المركبات الفاخرة، بينما تواجه حاليا منافسة متزايدة من الشركات الصينية داخل السوق الروسية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيارات الصينية صناعة السيارات الروسية السيارات الروسية مستقبل صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

ميسي

حكاية لاتنسي.. برشلونة يودع ميسي : صنع التاريخ في كل خطوة مع منتخب الأرجنتين

الأتوبيس الترددي

توقف حركة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري بسبب حادث عبور مشاة.. والشركة تفعل خطة الطوارئ

اجتماع الحكومة

الحكومة توافق على 6 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تفاصيل

شوبير

شوبير مهاجما معتمد جمال قبل لقاء زد: مريض في المباراة وسليم بالتمرين

ترشيحاتنا

ارشيفيه

بينهم طفل.. إصابة 5 أشخاص في حادث سيارة ملاكي اصطدمت بمجموعة من المواطنين بالدقهلية

بدء اخراج المنقولات

بعد تخفيف الأحمال.. إخراج منقولات الأسر المتضررة من عقاري الإسكندرية

جانب من الحدث

"مشروعات التنمية".. ندوه بمجمع إعلام الوادي الجديد

بالصور

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

تسلا تمدّد تشغيل روبوتاكسي أوستن وسط تحديات القيادة الليلية

روبوتاكسي
روبوتاكسي
روبوتاكسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد