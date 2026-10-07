من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

أعاد حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الانتشار المتزايد للسيارات الصينية الأنظار إلى تاريخ صناعة السيارات الروسية، التي مرت بمراحل طويلة بدأت خلال الحقبة السوفيتية، قبل أن تظهر علامات وطرازات أصبحت جزءا من هوية صناعة السيارات في روسيا.

وخلال الجلسة العامة للاجتماع السنوي الثالث والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار في الأول من أكتوبر الجاري، تحدث بوتين عن مستقبل صناعة السيارات، مشيرا إلى أن السيارات الصينية ستصبح أكثر انتشارا حول العالم، في ظل ما وصفه بتراجع الصناعة الأوروبية وإغلاق عدد من المصانع.

وتعود إحدى أبرز محطات الصناعة الروسية إلى سيارة GAZ Pobeda، التي بدأ إنتاجها عام 1946، وحملت اسم يعني الانتصار. وارتبطت السيارة بمرحلة إعادة بناء الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، واستمر إنتاجها حتى عام 1958.

وفي 1956 ظهرت GAZ Volga لتحل محل بوبيدا، وأصبحت من أشهر السيارات السوفيتية، كما ارتبطت بالاستخدامات الحكومية والخدمية والشرطية، وحافظت عائلة فولجا على حضورها لسنوات طويلة.

أما لادا، فتمثل واحدة من أهم مراحل تطور صناعة السيارات الروسية، بعد إنشاء مصنع فولجا للسيارات في مدينة تولياتي بالتعاون مع شركة فيات الإيطالية. وفي 1970 خرجت أول سيارة VAZ-2101، المبنية على أساس فيات 124 مع تعديلات تتناسب مع ظروف التشغيل المحلية.

ومن أشهر السيارات الروسية أيضا لادا نيفا، التي جمعت بين الحجم المناسب للاستخدام اليومي والقدرة على التعامل مع الطرق الوعرة، لتصبح من المنتجات الروسية التي وصلت إلى أسواق خارجية.

كما ارتبط اسم UAZ بالسيارات المخصصة للعمل في الظروف القاسية، ويعد UAZ-469 من أبرز طرازاتها، حيث دخل الإنتاج في سبعينيات القرن الماضي واستخدم في المجالات العسكرية والخدمية والزراعية.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت علامة Aurus التي تمثل محاولة روسية للعودة إلى قطاع السيارات الفاخرة، ومن أبرز طرازاتها Aurus Senat، التي جاءت ضمن مشروع كورتيج لتطوير سيارات رسمية وفاخرة للاستخدام الحكومي.

وبين بوبيدا وفولجا ولادا ونيفا وUAZ وأوروس، انتقلت صناعة السيارات الروسية من السيارات الشعبية والعملية إلى المركبات الفاخرة، بينما تواجه حاليا منافسة متزايدة من الشركات الصينية داخل السوق الروسية.