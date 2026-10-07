فولكس فاجن تمنح ID. Buzz وTransporter لمسة GTI لأول مرة

أطلقت شركة فولكس فاجن للسيارات التجارية في هولندا حزمة خيارات جديدة تحت اسم «Signature Edition» مخصصة لطرازي «ID. Buzz Cargo» الكهربائي بالكامل و«Transporter Bulli» التجاري.

وتستهدف هذه التحديثات تزويد شاحنات النقل الخفيف بلمسات رياضية وهيكل خارجي ديناميكي مستوحى من طرازات GTI الشهيرة، مما يثبت أن التصميمات الفاخرة واللمسات الرياضية لم تعد مقتصرة على سيارات الهاتشباك ذات الأداء العالي.

لمسات خارجية بلمسات ألياف الكربون وعجلات رياضية

تشتمل حزمة «Signature Edition» على موزع هواء أمامي وجناح خلفي بلمسات ألياف الكربون، إضافة إلى عتبات جانبية وشبكة أمامية باللون الأسود اللامع.

كما طالت التحديثات الشعارات الخارجية للعلامة الألمانية لتظهر باللون الأسود بالكامل.

وتتضمن الحزمة عجلات رياضية خفيفة بمقاس 19 بوصة لطراز ترانسبورتر، بينما يحصل طراز «ID. Buzz Cargo» الكهربائي على عجلات أكبر بمقاس 20 بوصة، مما يمنح الشاحنات حضورًا قياديًا على الطريق دون إجراء تعديلات على أنظمة التعليق أو المحركات القياسية.

مقصورة فاخرة بكسوة الجلد الصديق للبيئة وتجهيزات داخلية

تمنح التحديثات الداخلية مقصورة الشاحنتين طابعًا فاخرًا عبر كسوة المقاعد بجلد صديق للبيئة مزين بتطريزات سداسية متباينة وشعارات «Signature Edition» المطرزة على مساند الرأس.

كما جرى استخدام خامات «ديناميكا» (Dinamica) الفاخرة على أغطية الأبواب ولوحة القيادة في طراز ترانسبورتر، إلى جانب إضافة إنسيرت بلمسات ألياف الكربون على عجلة القيادة، مما يرفع من جودة المواد الملموسة داخل بيئة العمل اليومية للسائقين.

الأسعار والمزايا الضريبية لسوق السيارات التجارية

تتوفر حزمة «Signature Edition» بسعر يبدأ من 6495 يورو قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية طلبيتها فورًا للعملاء في هولندا.

ويتم تركيب مكونات الباقة محليًا لدى مراكز الخدمة عقب إتمام إجراءات تسجيل المركبة رسميًا، وهو ما يضمن عدم زيادة القيمة الكتالوجية الخاضعة للضريبة على أسطول الشركات والأفراد.

وتحافظ الشاحنات على خيارات المحركات المعتمدة دون تغيير، سواء في منظومات الدفع الكهربائي أو محركات الديزل التقليدية.