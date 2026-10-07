ملك الألعاب الجديد يقترب.. ريد ماجيك تغزو الأسواق بهاتف Red Magic 12 Pro

أعلنت شركة ريد ماجيك عن فتح باب الحجز المسبق لهاتفها الذكي الجديد ريد ماجيك 12 برو بلس، على موقعها الرسمي ورغم أن الشركة لم تُعلن بعد عن سعر البيع بالتجزئة، إلا أنها أكدت الأسبوع الماضي أن الجهاز سيُطرح رسميًا في 15 أكتوبر.



مواصفات هاتف Red Magic 12 Pro

سيعمل الجهاز بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت إكستريم من الجيل السادس، وقد ظهر مؤخرًا على منصة Geekbench 7 تحت رقم طراز نوبيا NX819J، حيث سجل 3677 نقطة في اختبار النواة الواحدة و12679 نقطة في اختبار النوى المتعددة.

هذه النتائج تضع هاتف Red Magic 12 Pro+ في صدارة الهواتف الذكية الأخرى التي تم اختبارها بنفس المعالج حتى الآن.

تولي شركة Red Magic اهتمامًا كبيرًا بتصميم هاتفها الرائد الجديد.

تؤكد الشركة أن هاتف Red Magic 12 Pro سيكون أخف وزنًا وأقل سمكًا وأضيق وأكثر انسيابية من سابقه. وتُظهر الصور التشويقية الرسمية زوايا أكثر نعومة مقارنةً بهاتف Red Magic 11 Pro+ ذي التصميم المربع ، مما يُفترض أن يجعل الطراز الجديد أكثر راحةً في الاستخدام أثناء جلسات اللعب الطويلة والاستخدام اليومي.

تم تحسين تصميم الشاشة أيضاً. فقد قلّصت شركة Red Magic الحافة السوداء المحيطة بالشاشة من 1.25 مم في الجيل السابق إلى 0.96 مم فقط في هاتف 12 Pro+. وستواصل الشركة استخدام كاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة، مما يسمح للهاتف بالحفاظ على شاشة كاملة متصلة دون ثقب أو نتوء.

أكدت شركة ريد ماجيك أن هاتف آيفون 12 برو بلس سيواصل التركيز بشكل كبير على الأداء المتواصل في الألعاب

تشير تسريبات سابقة إلى أن هاتف Red Magic 12 Pro قد يأتي ببطارية سعة 8400 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 80 واط. مع ذلك، لم تؤكد Red Magic هذه المواصفات رسميًا، لذا يجب التعامل معها على أنها غير مؤكدة في الوقت الحالي.