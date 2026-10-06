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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف سامسونج Galaxy S27 Ultra بألوان جديدة وذكاء اصطناعي فائق

Galaxy S27 Ultra
Galaxy S27 Ultra
احمد الشريف

تستعد شركة "سامسونج" لإطلاق هاتفها المنتظر "جالاكسي S27 ألترا" بتغييرات مبهرة، حيث يجمع الهاتف الجديد بين ألوان عصرية غير مسبوقة وتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة لتسهيل الاستخدام اليومي.

ألوان جديدة تكسر الملل

وبحسب التقارير التقنية المتداولة، قررت الشركة الكورية التخلي عن الشكل التقليدي لهاتفها الرائد لإرضاء جميع الأذواق. 

وتخطط سامسونج لطرح الهاتف بمجموعة ألوان جديدة كليًا ومبهجة، وهي ألوان لم نعتد على رؤيتها في الإصدارات السابقة. 

تهدف هذه الخطوة لمنح المستخدم حرية أكبر في اختيار تصميم يعبر عن شخصيته. 

وذلك بدلًا من الألوان الداكنة والتقليدية التي سيطرت على الأسواق لسنوات طويلة.

عقل إلكتروني يفهمك فورًا

ولم يقتصر التجديد على الشكل الخارجي، بل ركزت الشركة بقوة على دمج تقنيات "الذكاء الاصطناعي". 

يعني الذكاء الاصطناعي هنا ببساطة أن هاتفك أصبح يمتلك عقلًا إلكترونيًا ذكيًا يتعلم من طريقتك في الاستخدام، فهو يستطيع تلخيص المقالات الطويلة في ثوانٍ معدودة لتوفير وقتك. 

كما يمكنه صياغة رسائل البريد الإلكتروني نيابة عنك بناءً على أوامر صوتية سريعة، وهو ما يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد خلال يوم عملك الشاق.

تعديل الصور بلمسة سحرية

كما سيستفيد عشاق التصوير بشكل كبير من هذا العقل الذكي في الهاتف الجديد. 

 يسمح لك النظام المطور بمسح الأشخاص غير المرغوب فيهم من خلفية صورك بضغطة زر واحدة. 

ويقوم الهاتف تلقائيًا بملء الفراغ المتبقي في الخلفية بشكل طبيعي جدًا. 

وكأن هذا الشيء المزعج لم يكن موجودًا في صورتك من الأساس. لتحصل في النهاية على صورة مثالية ونقية جاهزة للمشاركة مع الأصدقاء.

بطارية تصمد طوال اليوم

وأخيرًا، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا خفيًا ولكنه بالغ الأهمية في توفير شحن البطارية. 

يراقب فهذا النظام باستمرار التطبيقات التي تنساها مفتوحة وتستهلك الطاقة في الخفاء،ثم يقوم بإغلاق هذه التطبيقات فورًا وبشكل آلي دون تدخل منك.

 تضمن لك هذه الميزة الذكية بقاء بطاريتك ممتلئة لفترات أطول بكثير، وبذلك يصمد الهاتف معك طوال اليوم دون الحاجة للبحث المستمر عن شاحن.

Galaxy S27 Ultra ذكاء اصطناعي ذكاء اصطناعي فائق جالاكسي S27 ألترا

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