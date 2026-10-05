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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تغير طريقة تحكمك في منزلك للأبد.. إليك كل ما يخبئه تحديث SmartThings الجديد

سامسونج تفعلها وتغير طريقة تحكمك في منزلك للأبد
سامسونج تفعلها وتغير طريقة تحكمك في منزلك للأبد
لمياء الياسين

أطلقت شركة سامسونج رسميا تحديثاً جذرياً يغير تجربة إدارة المنزل الذكي عبر نظام التشغيل أندرويد، حيث بدأت في إتاحة إصدارها الجديد لتطبيق SmartThings بشكل تدريجي لجميع هواتف وأجهزة Galaxy اللوحية، وذلك إلى جانب الهواتف الذكية الأخرى المدعومة، وذلك بعد أيام قليلة من وصوله لمستخدمي نظام iOS.


يأتي التحديث الجديد بواجهة مستخدم متطورة ومبسطة تركز بشكل أساسي على تسريع وتيرة التحكم اليومي وتوفير مساحات عرض أكبر؛ إذ تم استبدال شريط علامات التبويب القديم بشريط تنقل سفلي عائم ذي مظهر أنيق ومبتكر يمنح التطبيق طابعاً عصرياً.
وقد شهدت علامتا التبويب «الصفحة الرئيسية» (Home) و«الأجهزة» تحولاً شاملاً يعتمد على بطاقات أصغر حجماً وأكثر كثافة للأجهزة والخطط الروتينية المؤتمتة. وأبرز ما يميز هذه البطاقات هو دعمها الكامل للتخصيص؛ حيث يستطيع المستخدم إعادة ترتيبها وتغيير حجمها بما يتوافق مع تفضيلاته الشخصية عبر الضغط المطول و أتاحت سامسونج من جانبها لميزة "التحكم السريع" التي تمكن المستخدم من تشغيل أو إطفاء أي جهاز منزل ذكي بمجرد نقرة خاطفة على أيقونة البطاقة مباشرة دون دواعٍ للدخول إلى القوائم الفرعية العميقة كما كان في السابق.


على الجانب  الآخر  يتضمن القسم العلوي من الواجهة بطاقة ذكية مستحدثة تحمل اسم "SmartThings Now" وذلك لتوفير معلومات ديناميكية فورية مثل تحديثات الطقس والروتينات المقترحة بناءً على سلوك المستخدم، ويليها قسم خاص بالمفضلات للوصول الفوري للأجهزة الأكثر استخداماً. و
يمثل التحديث الجديد المتوفر عبر متجر Galaxy Store ومتجر جوجل بلاي نقلة نوعية من سامسونج تجعل بيئة إنترنت الأشياء (IoT) أكثر مرونة وتكاملاً للمستخدمين حول العالم.

أجهزة Galaxy أجهزة Galaxy اللوحية الهواتف الذكية الصفحة الرئيسية التحكم السريع جهاز منزل ذكي سلوك المستخدم متجر Galaxy Store متجر جوجل بلاي

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