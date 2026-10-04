صدمة لعشاق آيفون.. ليس كل هاتف حديث سيحصل على Siri AI

كشفت شركة آبل، عن تفاصيل جديدة بشأن مساعدها الذكي Siri AI، موضحة الأجهزة واللغات والمناطق التي تدعم النسخة التجريبية، إلى جانب متطلبات تشغيل الميزات المتقدمة مثل الأصوات التعبيرية.

وتشترط آبل امتلاك أجهزة متوافقة تعمل بأحدث إصدارات أنظمة التشغيل، مع ضبط اللغة والمنطقة وفق المتطلبات المحددة، فيما يظل توفر بعض الميزات مقيدا بأجهزة أحدث ومناطق محددة.

ما الأجهزة التي تدعم Siri AI؟



اعتبارا من 30 سبتمبر 2026، تتوفر النسخة التجريبية من Siri AI باللغة الإنجليزية على الأجهزة المتوافقة التي تعمل بإصدارات أنظمة تشغيل آبل الجديدة، فيما تتطلب بعض المزايا المتقدمة، مثل الأصوات التعبيرية، أجهزة بمواصفات أحدث من تلك اللازمة لتشغيل التجربة الأساسية.

ولا تتوفر الخدمة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما.

هواتف آيفون المتوافقة



تشمل قائمة الهواتف التي تدعم Siri AI كلا من:

- هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

- سلسلة iPhone 16، بما في ذلك iPhone 16e.

- سلسلة iPhone 17، بما في ذلك iPhone 17e.

- iPhone Air.

- iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

وأعلنت آبل أيضا دعم iPhone Duo للمساعد الذكي، على أن يبدأ طرح الهاتف في 23 أكتوبر.

وتحتاج أجهزة آيفون المتوافقة إلى نظام iOS 27 لتشغيل Siri AI، بينما لا يشمل الدعم هاتفي iPhone 15 وiPhone 15 Plus بالإصدارين العاديين.

Siri AI

أجهزة آيباد وماك وVision Pro



على أجهزة آيباد، يتوفر Siri AI على iPad mini المزود بشريحة A17 Pro، إضافة إلى أجهزة آيباد التي تعمل بشرائح M1 أو الإصدارات الأحدث، بشرط تشغيل iPadOS 27.

ويشمل ذلك طرز iPad Air وiPad Pro المزودة بشرائح M، لكنه لا يشمل آيباد العادي المزود بشريحة A16.

وبالنسبة إلى أجهزة ماك، يدعم المساعد الطرز المزودة بشريحة M1 أو أحدث، إلى جانب MacBook Neo المزود بشريحة A18 Pro، مع نظام macOS 27 Golden Gate، أما أجهزة ماك التي تعمل بمعالجات إنتل، فلا تدعم Siri AI.

وتدعم جميع طرز Apple Vision Pro تجربة Siri AI الأساسية مع نظام visionOS 27، بينما تتطلب ميزة الأصوات التعبيرية أجهزة مزودة بشريحة M5.

دعم ساعة آبل



يمتد دعم Siri AI إلى Apple Watch Series 9 والإصدارات الأحدث، وApple Watch Ultra 2 وما بعدها، إلى جانب Apple Watch SE 3، مع نظام watchOS 27.

ويشترط لاستخدام المساعد أن تكون الساعة مقترنة بهاتف آيفون يدعم Apple Intelligence ومفعلا عليه Siri AI.

أما ميزتا Live Rewind وSiri Recap، فهما منفصلتان عن تجربة Siri AI الأساسية، وتندرجان ضمن ميزات الذكاء الصوتي، وتستهدفان Apple Watch Series 12 وUltra 4، مع طرح تجريبي متوقع في أواخر عام 2026.

اللغات والمناطق المتاحة



تدعم النسخة التجريبية من Siri AI حاليا اللغة الإنجليزية، فيما أعلنت آبل إضافة الفرنسية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية خلال أكتوبر، ويجب ضبط لغة الجهاز ولغة Siri على اللغة نفسها حتى تعمل الميزة.

وتدعم ميزات أخرى ضمن Apple Intelligence عددا أكبر من اللغات مقارنة بالنسخة التجريبية من Siri AI.

كيفية تفعيل Siri AI

لتفعيل المساعد على آيفون، يجب أولا تحديث الجهاز إلى iOS 27، ثم التوجه إلى الإعدادات واختيار Siri، وبعدها الضغط على Try Siri AI (Beta)، وإذا كان Siri معطلا، يجب تفعيله أولا من خلال خيار Turn On Siri.

بعد ذلك، يتعين اتباع التعليمات الظاهرة لمراجعة إعدادات الخصوصية واختيار الصوت.

وقد تظهر قائمة انتظار خلال عملية الإعداد، وتوضح آبل أن Siri AI سيحمل تلقائيا بمجرد انتهاء فترة الانتظار.