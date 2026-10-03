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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تؤكد وجود خلل في هاتف iPhone 18 Pro Max.. ما القصة؟

iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max
شيماء عبد المنعم

أكدت شركة آبل، رصد خلل يؤثر في عدد محدود من هواتف iPhone 18 Pro Max في الولايات المتحدة، والمتصلة بشبكة AT&T، ما قد يتسبب في انقطاع خدمة الاتصالات الخلوية وتعذر إجراء المكالمات.

وأطلقت الشركة تحديثا للبرمجيات وآخر لإعدادات شركة الاتصالات بهدف منع انتشار المشكلة إلى مستخدمين إضافيين، لكنها أوضحت أن الهواتف التي فقدت الاتصال بالفعل ستحتاج إلى استبدال قطعة من العتاد لإعادة الخدمة.

وقالت آبل في بيان لـ9to5Mac: “حددنا مشكلة تؤثر في عدد محدود من مستخدمي iPhone 18 Pro Max على شبكة AT&T، وقد تتسبب في فقدان الجهاز للخدمة وعدم القدرة على إجراء المكالمات. وأصدرنا نظام iOS 27.0.1 في وقت سابق من هذا الأسبوع، ونحث جميع مستخدمي iPhone 18 Pro Max بشدة على التحديث الآن، كما نصدر اليوم تحديثا لإعدادات شركة الاتصالات، ويهدف التحديثان معا إلى المساعدة في منع حدوث هذه المشكلة”.

تحديث تلقائي خلال أسبوعين


وسيحمل تحديث إعدادات شركة الاتصالات لهاتف iPhone 18 Pro Max تلقائيا على مدار الأيام الـ14 المقبلة.

ويمكن للمستخدمين أيضا تثبيته يدويا من خلال التوجه إلى الإعدادات > عام > حول، ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

وتوضح آبل أن تحديثات البرمجيات وإعدادات الشبكة ستساعد في منع المشكلة مستقبلا لدى مستخدمي iPhone 18 Pro Max على شبكة AT&T، لكنها لن تعيد الخدمة إلى الأجهزة التي فقدت الاتصال بالفعل.

iPhone 18 Pro Max

الأجهزة المتضررة تحتاج إلى استبدال


أكدت آبل أن مستخدمي iPhone 18 Pro Max الذين فقدوا الخدمة بالفعل سيحتاجون إلى استبدال العتاد.

ودعت الشركة هؤلاء المستخدمين إلى التواصل مع دعم آبل أو AT&T، أو التوجه إلى أحد متاجر آبل أو منافذ AT&T للحصول على المساعدة اللازمة.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن الهواتف المتأثرة لا تستطيع الاتصال بشبكة AT&T لإجراء المكالمات أو إرسال الرسائل أو استخدام بيانات الهاتف، فيما يظهر مؤشر SOS في شريط الحالة بدلا من إشارة الشبكة.

ولا تؤثر المشكلة في جميع هواتف iPhone 18 Pro Max العاملة على شبكة AT&T.

لماذا لم يتأثر iPhone 18 Pro؟


ومن اللافت أن نسخة iPhone 18 Pro Max المخصصة للسوق الأمريكية تستخدم مودما من شركة كوالكوم، بينما يعتمد iPhone 18 Pro على مودم C2 الذي طورته آبل، ولم يتأثر iPhone 18 Pro بمشكلة الاتصال التي ظهرت لدى بعض مستخدمي AT&T.

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