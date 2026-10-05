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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة في الأسواق.. هاتف iQOO 16 يصل الهند بمواصفات جبارة وسعر خيالي

هاتف iQOO 16
هاتف iQOO 16
احمد الشريف

كشفت أحدث التسريبات التقنية أن هاتف الألعاب المنتظر "iQOO 16" في طريقه رسميًا إلى الأسواق الهندية خلال أسابيع قليلة، ولكن المفاجأة الأكبر كانت في السعر المتوقع الذي قد يصدم الكثير من محبي السلسلة.

قفزة مرعبة في السعر

وبحسب تقرير نشره موقع "جي إس إم أرينا" التقني، أشار أحد المسربين الموثوقين إلى أن الهاتف الجديد قد يطرح في الهند بسعر يقترب من 100 ألف روبية (أي ما يعادل حوالي 1039 دولارًا). 

ويمثل هذا الرقم زيادة ضخمة ومفاجئة مقارنة بالإصدارات السابقة من نفس السلسلة، والتي كانت تباع بنصف هذا الثمن تقريبًا، أما في السوق الصينية، فقد بدأ بيع الهاتف بالفعل بسعر يعادل 894 دولارًا. 

تجعل هذه الزيادة الكبيرة المشترين يتساءلون عما إذا كانت الإمكانيات الجديدة تستحق دفع كل هذا المبلغ.

عقل خارق وبطارية لا تنتهي

ولتبرير هذا السعر، يأتي الهاتف مزودًا بمعالج (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6) الأحدث على الإطلاق.

وببساطة، هذا المعالج هو بمثابة عقل إلكتروني فائق الذكاء يضمن تشغيل أثقل الألعاب والبرامج في نفس الوقت بسلاسة تامة وبدون أي "تهنيج" أو تقطيع.

ولضمان استمرار المتعة، زودت الشركة الهاتف ببطارية عملاقة غير مسبوقة بسعة 8400 مللي أمبير؛ مما يعني أنها ستصمد لفترات طويلة جدًا من الاستخدام الشاق. 

كما يدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقوة 100 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 40 واط، لتعود بطاريتك ممتلئة في دقائق معدودة.

كاميرات ترضي عشاق التصوير

وعلى عكس المعتاد في الهواتف المخصصة للأداء العالي والألعاب، لم تهمل الشركة جانب التصوير. 

فقد زودت الهاتف بثلاث كاميرات خلفية متطورة، كل واحدة منها بدقة 50 ميجابكسل؛ لتشمل عدسة أساسية مزودة بمثبت بصري لمنع اهتزاز الصورة، وعدسة متخصصة في التقريب (الزوم) لالتقاط الأشياء البعيدة بوضوح، وعدسة ثالثة واسعة لتصوير المناظر الطبيعية. 

وفي الواجهة الأمامية، توجد كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل لتضمن لك مكالمات فيديو وصورًا شخصية عالية النقاء.

هاتف iQOO 16 هاتف الألعاب الألعاب Snapdragon 8

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