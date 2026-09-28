9 ألعاب تغادر PlayStation Plus في أكتوبر 2026.. وهذه القائمة الكاملة

تستعد شركة سوني لإزالة 9 ألعاب من كتالوج خدمة PlayStation Plus خلال شهر أكتوبر 2026. يأتي هذا الإجراء كجزء من التحديث الدوري المعتاد للخدمة، والذي يشمل مغادرة بعض العناوين القديمة لإفساح المجال أمام دفعات جديدة من الألعاب ووفقًا للإعلان الرسمي، سيتم حذف هذه الألعاب تحديدًا في 20 أكتوبر 2026.

يستهدف هذا التحديث المشتركين في باقتي Extra وPremium، حيث تتيح لهم هذه المستويات الوصول إلى مكتبة ضخمة تضم مئات العناوين دون تكبد رسوم إضافية لشراء كل لعبة على حدة. وبمجرد خروج الألعاب من المكتبة، سيفقد اللاعبون القدرة على تشغيلها إلا في حال شرائها بشكل منفصل من متجر البلايستيشن.

تضم القائمة المغادرة بعض العناوين البارزة التي تحظى بجماهيرية واسعة، وعلى رأسها نسخة الرعب الكلاسيكية Silent Hill 2، ولعبة تبادل الأدوار الشهيرة Yakuza: Like A Dragon، مما يجعل الأسابيع المقبلة الفرصة الأخيرة للمشتركين لتجربتها أو إنهاء مراحلها المتبقية قبل الحذف النهائي.القائمة الكاملة للألعاب المغادرة في 20 أكتوبر 2026

قائمة الألعاب التي ستغادر الخدمة في 20 أكتوبر 2026:



Silent Hill 2

Yakuza: Like A Dragon

Gloomhaven Mercenaries Edition

Jurassic World Evolution 2

Rogue Lords

Lake

Death Squared

Harvest Moon: Light of Hope Special Edition

Harvest Moon: One World



يُنصح المشتركون الذين يمتلكون ملفات حفظ تقدم (Save Data) في هذه الألعاب بالإسراع في إنهاء مغامراتهم قبل الموعد المحدد. كما تعوض سوني هذه المغادرات دوريًا بإضافة باقات مجانية وعناوين مميزة جديدة لضمان استمرار القيمة المضافة التي تقدمها خدمة PlayStation Plus لعشاق الألعاب حول العالم.