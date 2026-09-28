قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية لمقدمي الخدمة الصحية
لجنة الحريات تحذر من ملاحقة الناقلين لمعاناة الشارع: معالجة الإهمال بالتدخل لا بمحاكمة الصحفيين
الرئيس السيسي: الدولة ملتزمة بإنجاح استثمارات الشركات العاملة في مصر
اتحضر للأخضر.. الجيزة تكثف حملات التوعية البيئية وزراعة الأشجار داخل المدارس
فلسطين من النهر إلى البحر.. عبارة تشعل أزمة جديدة بين إسرائيل وإسبانيا
وزير البترول: إصلاحات جديدة لدعم التعدين وزيادة القيمة المضافة للخامات
وزيرا الحرب والأمن القومي الإسرائيليين يقتحمان المسجد الأقصى
الرئيس السيسي يشاهد العمل في منجم السكري وحجم الإنتاج.. فيديو
قبل ماتقدم.. 10 أسئلة وأجوبة عن شقق الإيجار التمليكي 2026 ومن يحق له التقديم
هل يعود قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب؟.. عضو تشريعية البرلمان يحسم الجدل
بأكثر من 100 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 28-9-2026
الأعلى للإعلام: استئناف بث البلدوزر ومنع ظهور ربيع ياسين وأسامة حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

9 ألعاب تغادر PlayStation Plus في أكتوبر 2026.. وهذه القائمة الكاملة

PlayStation Plus
PlayStation Plus
لمياء الياسين

تستعد شركة سوني لإزالة 9 ألعاب من كتالوج خدمة PlayStation Plus خلال شهر أكتوبر 2026. يأتي هذا الإجراء كجزء من التحديث الدوري المعتاد للخدمة، والذي يشمل مغادرة بعض العناوين القديمة لإفساح المجال أمام دفعات جديدة من الألعاب ووفقًا للإعلان الرسمي، سيتم حذف هذه الألعاب تحديدًا في 20 أكتوبر 2026. 

يستهدف هذا التحديث المشتركين في باقتي Extra وPremium، حيث تتيح لهم هذه المستويات الوصول إلى مكتبة ضخمة تضم مئات العناوين دون تكبد رسوم إضافية لشراء كل لعبة على حدة. وبمجرد خروج الألعاب من المكتبة، سيفقد اللاعبون القدرة على تشغيلها إلا في حال شرائها بشكل منفصل من متجر البلايستيشن.

تضم القائمة المغادرة بعض العناوين البارزة التي تحظى بجماهيرية واسعة، وعلى رأسها نسخة الرعب الكلاسيكية Silent Hill 2، ولعبة تبادل الأدوار الشهيرة Yakuza: Like A Dragon، مما يجعل الأسابيع المقبلة الفرصة الأخيرة للمشتركين لتجربتها أو إنهاء مراحلها المتبقية قبل الحذف النهائي.القائمة الكاملة للألعاب المغادرة في 20 أكتوبر 2026

قائمة الألعاب التي ستغادر الخدمة في 20 أكتوبر 2026:


Silent Hill 2
Yakuza: Like A Dragon
Gloomhaven Mercenaries Edition
Jurassic World Evolution 2
Rogue Lords
Lake
Death Squared
Harvest Moon: Light of Hope Special Edition
Harvest Moon: One World


يُنصح المشتركون الذين يمتلكون ملفات حفظ تقدم (Save Data) في هذه الألعاب بالإسراع في إنهاء مغامراتهم قبل الموعد المحدد. كما تعوض سوني هذه المغادرات دوريًا بإضافة باقات مجانية وعناوين مميزة جديدة لضمان استمرار القيمة المضافة التي تقدمها خدمة PlayStation Plus لعشاق الألعاب حول العالم.

خدمة PlayStation Plus التحديث الدوري رسوم إضافية متجر البلايستيشن باقات مجانية عناوين مميزة القيمة المضافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

عقد قران

بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

قطار التنمية المصري في سيناء يثير رعب إسرائيل

من الفردان إلي طابا.. قطار التنمية المصري في سيناء يثير رعب إسرائيل

ترشيحاتنا

وزير داخلية بولندا

وزير داخلية بولندا: لا يساورني أدنى شك في أن حريق "ستارلينك" كان عملا تخريبيا

اليونيفيل

اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة للوجود الدولي بلبنان

إندونيسيا

إندونيسيا تحذر من انبعاث غازات سامة عقب ظاهرة "النيران الزرقاء" ببركان باباندايان

بالصور

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

أبوها مات فعملته روبوت.. حقيقة فيديو عشتار الذي أبكى الملايين وأشعل السوشيال ميديا

عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت

في موسمه.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد