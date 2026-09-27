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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف آيفون ديو الجديد.. هل يواجه أصحاب اليد اليسرى أزمة في استخدامه؟

آيفون ديو
آيفون ديو
احمد الشريف

أثار مقطع فيديو جديد تساؤلات مستخدمي اليد اليسرى حول صعوبة استخدام هاتف «آيفون ديو» القابل للطي بيد واحدة. 

وكشف الفيديو عن عقبات قد تواجه هؤلاء المستخدمين عند التعامل مع الشاشة الداخلية الكبيرة للجهاز.

أزمة هاتف آيفون ديو مع أصحاب اليد اليسرى

بدأت القصة مع مخاوف طرحها مستخدمون يعتمدون على يدهم اليسرى، ونقل تفاصيلها موقع PhoneArena. 

وتركزت الشكوى الأولى حول غياب ميزة التعرف على الوجه "Face ID" عن الهاتف الجديد.

ويجبر هذا الغياب المستخدم الأعسر على مد إصبعه عبر الشاشة للوصول إلى مستشعر بصمة الإصبع الجانبي. 

وتشير التوقعات إلى أن آبل قد تؤجل إضافة بصمة الوجه حتى الجيل الثالث من الجهاز.

أما المشكلة الثانية فتتمثل في شريط التطبيقات الرأسي؛ إذ استقر مكانه في الجانب الأيمن من الشاشة الداخلية. 

ويجعل هذا الوضع وصول إبهام اليد اليسرى إليه أمراً بالغ الصعوبة، إلا إذا وفرت آبل تحديثاً لنظام التشغيل يتيح نقل الشريط إلى اليسار.

تجربة عملية تكشف عيوب الاستخدام

نشر صانع المحتوى التقني توم هيتشينز من قناة "بايت ريفيو" فيديو عبر منصة إنستجرام لتجربة الهاتف.

وأظهر المقطع اهتزاز يد هيتشينز قليلاً أثناء الإمساك بالجهاز ومحاولة تشغيله بيده اليسرى فقط، مع توضيحه أنه يستخدم يده اليمنى في الأصل.

ولم تظهر أي مشاكل عند استخدام الشاشة الخارجية الصغيرة، البالغ قياسها 5.4 بوصة؛ إذ يسهل الوصول إلى كل أركانها بسلاسة.

في المقابل، تجنب هيتشينز لمس أي تطبيق داخل الشريط الجانبي عند فتح الشاشة الكبيرة، وهي العقبة الأساسية التي تقلق المستخدمين.

وتلعب طريقة إمساك الهاتف وحجم يد المستخدم دوراً حاسماً في التغلب على هذا التحدي قبل شراء الجهاز.

موعد الحجز المسبق والأسعار الرسمية

تبدأ آبل فتح باب الحجز المسبق لهاتفها الجديد في 16 أكتوبر المقبل، على أن يصل للأسواق رسمياً يوم 23 أكتوبر.

ويبدأ سعر النسخة سعة 256 جيجابايت من 1,999 دولاراً، ويصل إلى 3,199 دولاراً للنسخة سعة 2 تيرابايت. 

وطرحت الشركة حافظة حماية رسمية للهاتف بسعر 79 دولاراً بلوني الرمال الرملي والأزرق الداكن.

كما يتوفر شاحن "ماج سيف" اللاسلكي بسعر 39 دولاراً لكابل المتر الواحد و49 دولاراً لكابل المترين، بجانب شاحن جداري بقدرة تصل إلى 60 واط مقابل 39 دولاراً.

ويفضل الخبراء تجربة الهاتف شخصياً داخل المتاجر عند طرحه رسمياً للتأكد من ملاءمته لليد قبل إنفاق هذه المبالغ الكبيرة.

آيفون ديو Face ID آبل آيفون أزمة هاتف آيفون ديو

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