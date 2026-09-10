رسميًا.. آيفون ديو القابل للطي وآيفون 18 برو.. إليك مواعيد الحجز

كشفت "أبل" أمس عن واحدة من أكثر تشكيلاتها الطموحة حتى الآن، ليتصدرها أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخ الشركة، وهو هاتف آيفون ديو، وذلك إلى جانب سلسلة آيفون 18 برو،

وتبدأ الطلبات المسبقة لجميع الأجهزة باستثناء هاتف آيفون ديو في 12 سبتمبر، على أن تبدأ إتاحتها للبيع وذلك عبر العديد من المتاجر والمواقع الإلكترونية وذلك في 18 سبتمبر.

أما هاتف آيفون ديو، فسيُفتح باب الطلب المسبق له وذلك في 16 أكتوبر، على أن يبدأ طرحه في العديد من المتاجر في 23 أكتوبر

وستتولى شركة "أبل" استقبال الطلبات المسبقة وذلك عبر موقعها الرسمي وتطبيق Apple Store، كما ستكون الأجهزة متاحة للحجز من خلال العديد من شركات الاتصالات الأميركية الكبرى ومجموعة آخرى من تجار التجزئة المعتمدين.

خيارات التخزين والألوان



تقدم "أبل" مجموعة واسعة من الإصدارات والخيارات في أجهزتها الجديدة، بدءاً من سعات التخزين المختلفة في هواتف آيفون، ووصولاً إلى مواد وألوان هياكل ساعات Apple Watch.

آيفون ديو

يتوفر أول آيفون قابل للطي بسعات تخزين تبلغ:

- 256 جيجابايت.

- 512 جيجابايت.

- 1 تيرابايت.

- 2 تيرابايت.

ويأتي بلونين هما Star White وNight Sky.

آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس

يتوفر كلا الطرازين بسعات:

- 256 جيجابايت.

- 512 جيجابايت.

- 1 تيرابايت.

- 2 تيرابايت.

أما الألوان فتشمل برجندي وفضي وأسود.

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ما عروض الطلب المسبق المتاحة؟

تقدم "أبل" خصومات فورية تتراوح بين 35 و885 دولاراً عند استبدال أجهزة مؤهلة، وتُخصم مباشرة من إجمالي سعر شراء آيفون ديو وآيفون 18 برو.