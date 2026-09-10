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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: إيران لن تمتلك أسلحة نووية طالما بقيت رئيسا للوزراء

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس بأن إيران تحاول التسلح مجددا بأسلحة نووية مؤكدا أن هذا الأمر صحيح بالفعل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الرئيس ترامب أعلن هذا المساء أن إيران تحاول التسلح بأسلحة نووية مجدداً، وهذا صحيح، فبعد أن دمرنا قدرتها المباشرة على إنتاج قنابل نووية -سواء في موقع ’بارتشين‘ أو خلال عملية ’شاهرود‘- ها هي تحاول الكرة مرة أخرى". 

وفي تصريح أدلى به عند حائط المبكى، قال نتنياهو: "أتعهد لكم هنا قبيل حلول ’رأس السنة العبرية‘ (روش هاشانا): طالما بقيتُ رئيساً للوزراء، فلن تمتلك إيران أسلحة نووية، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وتابع "في الوقت نفسه، نحن نوجه ضربات قوية للغاية للمحور الإيراني، ليس في قطاع غزة فحسب، بل في لبنان أيضاً؛ فقد دمرنا ’تلة بوفور‘ ونتعامل الآن مع ’تلة علي طاهر".

نتنياهو إيران لن تمتلك أسلحة نووية أسلحة نووية رئيس الوزراء الإسرائيلي

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