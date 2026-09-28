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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سرعة جبارة وأداء لا يُوقف.. تعرف على عملاق هونر الجديد Honor Magic 9 Pro Max

سلسلة هواتف Honor Magic 9
سلسلة هواتف Honor Magic 9
لمياء الياسين

تستعد شركة Honor لإطلاق سلسلة هواتف Honor Magic 9 في 28 سبتمبر في الصين. وقبل الإطلاق، ظهر الطراز الأفضل في السلسلة، Honor Magic 9 Pro Max، في قائمة اختبارات الأداء، كاشفًا عن نتيجته على منصة AnTuTu. إليك أهم مواصفات الهاتف 

الأداء الخارق (المعالج): يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الجديد كلياً Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 المصنوع بتقنية 2 نانومتر المتطورة جداً. هذا المعالج يمنح الهاتف سرعة جبارة وقدرة هائلة على تشغيل أثقل الألعاب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.


سرعة استجابة فائقة (الرام): يحتوي على ذاكرة عشوائية (RAM) ضخمة بسعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X الأحدث، ما يعني سلاسة تامة في التنقل بين التطبيقات دون أي بطء.


مساحة تخزين عملاقة: يأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت (1000 جيجابايت) من نوع UFS 4.1 السريع جداً بنقل البيانات، وهي مساحة هائلة تكفي لآلاف الفيديوهات والصور الاحترافية
نظام التشغيل: يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل وهو Android 17

سلسلة هواتف Honor Magic 9

مواصفات هاتف Honor Magic 9 Pro Max

بحسب التقارير التي سبقت الإطلاق، من المتوقع أن يأتي هاتف Magic 9 Pro Max بشاشة OLED من نوع LTPO مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. وتشمل تجهيزاته التصويرية كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بمستشعر 1/1.28 بوصة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x. أما لالتقاط صور السيلفي، فسيحتوي على كاميرا أمامية مربعة بدقة 55 ميجابكسل.

قد يُزوّد ​​الهاتف ببطارية سعتها 8800 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط. 

تشمل الميزات الأخرى المُعلن عنها تقنية التصوير من ARRI، والتعرف ثلاثي الأبعاد على الوجه، ومستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى معايير الحماية IP68 وIP69 وIP69K.

هواتف Honor Magic 9 شركة Honor معالج كوالكوم الذكاء الاصطناعي هاتف Magic 9 Pro Max

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