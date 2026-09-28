خيانة وصراعات عائلية.. عودة ورود وذنوب بموسم جديد حصريًا في الشرق الأوسط

أعلنت إحدى المنصة الرقمية عن العرض الحصري للموسم الثاني من الدراما التركية الناجحة "ورود وذنوب" (Güller ve Günahlar)، ليعود العمل إلى جمهور المنطقة بفصل جديد، بعد النجاح اللافت الذي تلقاه موسمه الأول من قاعدة جماهيره منذ انطلاقه في بداية العام الجاري.

وحقق الموسم الأول من "ورود وذنوب" نجاحًا لافتًا كواحد من أبرز الأعمال التي عُرضت خارج الموسم الرمضاني، حيث تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد وقت قصير من عرضه في يناير، وحافظ على المركز الأول على مدار الأشهر الستة الماضية، ويعكس هذا النجاح استمرار اهتمام جمهور المنطقة بالدراما التركية وقصصها المشوقة، إلى جانب الشعبية الكبيرة التي حققها المسلسل.

تفاصيل أحداث مسلسل ورود وذنوب

تنطلق أحداث الموسم الثاني بعد مرور فترة زمنية حافلة بالتغيّرات، ليواجه سرحات (مراد يلدريم) وزينب (جيمري بايسال) مجموعة جديدة من التحديات والصراعات التي لم تكن في الحسبان، حيث يشعل ظهور والد سرحات، يوسف تيجر (إشتار جوكسبن)، صراعًا عائليًا خطيرًا، بالتزامن مع ظهور حقائق جديدة حول نتائج تحاليل الحمض النووي، ومحاولة يائسة لإنقاذ قدر (يادي أرايجي)، في أحداث تهدد بتغيير مسار حياتهم.

ومع دخول شخصيات وعداوات جديدة إلى دائرة الصراع، تتوالى المفاجآت وتنفتح ملفات لم تكن في الحسبان، لتزداد حدة التوتر وتتغير موازين العلاقات.

ويعد الموسم الثاني بمزيد من الأحداث المشوقة والتطورات غير المتوقعة، في استمرار للقصة التي خطفت اهتمام الجمهور في مختلف أنحاء المنطقة.

يتوفر الموسم الثاني من "ورود وذنوب" بالدبلجة والترجمة العربية، ليكون متاحًا للجمهور في المنطقة.