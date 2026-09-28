«الزراعة» تتحرك لحماية محاصيل سيناء.. جولات ميدانية وحملات تفتيشية مكثفة

كثّفت الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات وإداراتها التابعة جهودها الميدانية والتوعوية عبر تنظيم جولات ميدانية واسعة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء؛ لضمان حماية المحاصيل الزراعية وتقديم منتج آمن للمستهلكين ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة من الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، أن الجولات الميدانية ركزت على الدعم الفني للمزارعين ؛ حيث شملت الجولات: المتابعة الفنية والإرشاد، حيث تم تفقد مزارع النخيل والزيتون لبحث آليات المكافحة، وسماع شكاوى المزارعين والعمل على حلها فوراً، بالإضافة إلى تنظيم ندوة إرشادية حول أحدث وسائل مكافحة آفات النخيل والزيتون، ذلك بالإضافة إلى دعم التقنيات الحديثة، بمتابعة سير العمل بـ "معمل إنتاج الترايكوجراما" لتعزيز أساليب المكافحة الحيوية، إلى جانب تفقد نشاط "معمل تحليل النيماتودا".

وأشار إلى أنه تم أيضا المرور على مزارع الزيتون وبساتين الفاكهة وزراعات الخضر، بمحافظة جنوب سيناء، بمدينة سانت كاترين، وتقديم التوصيات الإرشادية اللازمة لحماية هذه الزراعات، فضلا عن تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على منافذ ومحلات بيع المبيدات بمدن (العريش، بئر العبد، نويبع، الطور، وسانت كاترين)؛ للتأكد من تراخيص المحلات، وتاريخ صلاحية المركبات وتسجيلها رسمياً، ومنع تداول أي مواد غير مصرح بها، مع توعية التُّجار بأهمية الالتزام بالمعايير القانونية والصحية.

وتأتي هذه الجولات تحت إشراف لجنة برئاسة المهندس شوقي سلامة، مدير الإدارة العامة للمبيدات ومكافحة الآفات، وبمشاركة مدير منطقة القناة وسيناء لمكافحة الآفات، ومدير إدارة التفتيش الفني ومتابعة العلاجات، إلى جانب مديري مديريات الزراعة ومهندسي الرقابة والمكافحة بالمراكز المستهدفة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور احمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات أن الفرق التابعة للإدارة العامة للجراد أنهت عمليات المسح والاستكشاف الدورية في صحارى ووديان شمال سيناء شملت: رفح، الشيخ زويد، الجورة، ونجع شبانة، مؤكداً أن الوضع الاستكشافي مستقر وهادئ تماماً ولا توجد أي مؤشرات لنشاط أو تواجد للجراد الصحراوي.

واضاف أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية متكاملة تنفذها الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات للمتابعة الميدانية والرقابية المستمرة بجميع الأقاليم والمحافظات المصرية.