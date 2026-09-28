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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صورة حصيلة تفتيش حقائب طلاب إحدى المدارس تثير الجدل.. وأمهات مصر: طريقة العرض غلط

حصيلة تفتيش حقائب طلاب الإعدادي بإحدى المدارس
حصيلة تفتيش حقائب طلاب الإعدادي بإحدى المدارس
ياسمين بدوي

عبرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، عن رفضها لقيام إحدى المدارس الرسمية للغات بتفتيش الطلاب ونشر صورة حصيلة تفتيش حقائب طلاب إعدادي والتي كانت عبارة عن هواتف محمول وألعاب وأدوات مكياج ومساطر معدنية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، في بيان لها ، إن الواقعة أثارت انتباه أولياء الأمور ومجتمع ورواد السوشيال ميديا، لأن طريقة إعلان حصيلة التفتيش والصور المرفقة على صفحة المدرسة وكأنها تشبه حصيلة المضبوطات التي تعلن على صفحات وزارة الداخلية وأخبار الحوادث.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر ، أنه قد تفاعل أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيسبوك، حيث قالت ولى أمر: "الموبايلات هنقول تمام ده العادي وأولياء الأمور بتخاف على أولادها اللى عندهم دروس بعد المدرسة، بس يكلفوا نفسهم ويجيبوا تليفون زراير لأن التليفون ممنوع فيه التصوير، أما بقا مساحيق التجميل دى واضح إنها مدرسة بنات، والمفروض أولياء الأمور مينزلهمش من البيت بيها".

وأضافت ولى أمر: "الحقيقة مش حاجات مؤثرة، بنات ومحتاجين بيرفيوم والموبايل ده حاجة مهم جدا لاطمئنان الأهل، ممكن نتكلم فى العلب الصغيرة لو بتعمل لون لأن فى حاجة اسمها أدوات شخصية وطبيعي تكون فى شنطة البنت"، وتابعت أخرى: "ياريت كل المدارس تعمل كدة، بس الأول تنبه عدم اصطحاب أي أشياء خاصة غير مستلزمات المدرسة، وبعدين يتم عمل التفتيش كل خميس من نهاية الأسبوع الدراسي".

وكانت قد نشرت مدرسة الإستاد الرسمية بالغردقة ، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ، صورة كشفت خلالها عن حصيلة تفتيش حقائب طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية .

حيث قالت المدرسة : أن أعمال التفتيش كشفت عن ضبط عددا من التليفونات المحمولة، ومجموعة من الألعاب  ، وأدوات المكياج و معطرات الجسم وفرش الشعر و"المرايات".

وقالت المدرسة في بيان لها : نؤكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الانضباط داخل المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وهادئة تساعد أبناءنا على التركيز والتحصيل الدراسي ، لذلك نرجو من أولياء الأمور الكرام التعاون معنا ومراجعة محتويات حقائب أبنائهم قبل الحضور إلى المدرسة، وعدم السماح ب معها واصطحاب أي أدوات أو مقتنيات غير مسموح بها.

اتحاد أمهات مصر أمهات مصر تفتيش الطلاب حقائب طلاب

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