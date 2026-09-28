الأعلى للإعلام: استئناف بث البلدوزر ومنع ظهور ربيع ياسين وأسامة حسن

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز السماح باستئناف بث برنامج "البلدوزر" تقديم الكابتن مجدي عبد الغني الذي يذاع عبر قناة "الشمس" بداية من السبت 3 أكتوبر المقبل.

كما قرر المجلس إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الكابتن ربيع ياسين، والكابتن أسامة حسن، لمدة شهر من تاريخ بث الحلقة محل المخالفة في ١٩ سبتمبر الجاري.

جاء قرار المجلس بناءً على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونتائج أعمال لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، وكذلك تقرير الإدارة العامة للرصد، فضلًا عما دار خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشكاوى، بحضور الممثل القانوني لقناة "الشمس".