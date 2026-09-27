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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يوقف بث 3 برامج عبر قناتي «الحدث اليوم» و«الشمس»

الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز على  توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإيقاف بث 3 برامج عبر قناتي «الحدث اليوم» و«الشمس»؛ وذلك في ضوء ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس من مخالفات في محتوى حلقات هذه البرامج للأكواد الإعلامية، وخلط المادة الإعلامية بالإعلانية.

والبرامج التي تقرر إيقافها هي: «من الجاني» و«الكورة مع الناشئين» التي تذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، وبرنامج «من القلب» المذاع عبر قناة «الشمس».

كما قرر المجلس استدعاء الممثل القانوني لمجموعة قنوات «بانوراما» لجلسة استماع؛ لمخالفة بعض القرارات والضوابط التنظيمية الصادرة عن المجلس، وذلك إعمالًا لحكم المادة (91) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. 

كذلك إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الأستاذة/ شيرين الأطروش، مقدمة برنامج «من القلب»؛ لمخالفتها القواعد المهنية والأكواد الإعلامية، وذلك لحين انتهاء تحقيقات المجلس.

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مواصلته، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يُتداول عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، ضمانًا لدقة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.

خالد عبدالعزيز توصيات لجنة الشكاوى الإعلامي عصام الأمير بث 3 برامج عبر قناتي الحدث اليوم الشمس

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