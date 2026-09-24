مخالفات الحياة الخاصة ..الأعلى للإعلام يستدعي ممثلين عدة مواقع إلكترونية

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، باستدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية لمخالفتها الضوابط والإجراءات التي أقرها المجلس بشأن صون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين.

وفي ذات الإطار تلقى المجلس شكوى من النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ضد الحساب الإلكتروني باسم «Basem Maraei» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بداعي التشهير والخوض في الأعراض والتعرض للسمعة والاستهداف الممنهج للشاكي وأفراد أسرته، حيث يجري حالياً فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها.

ويثمّن المجلس استجابة والتزام العديد من الوسائل الإعلامية والصحف والمواقع والحسابات الإلكترونية بتلك الضوابط؛ حيث بادرت فور صدورها بوقف تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يمس خصوصية الأفراد.

ويوضح المجلس أنه يواصل، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يُتداول عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية، مؤكداً على أنه سيسارع باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، حفاظًا على حقوق وسلامة المجتمع، وإعلاءً للمصلحة العامة، وضمانًا لدقة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.