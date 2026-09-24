عبدالموجود: حجم التمويل للجمعيات في مصر تجاوز 7.5 مليار جنيه خلال 2026

كشف أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن حجم التمويل الأجنبي الموجه إلى مؤسسات المجتمع المدني في مصر تجاوز 7 مليارات و500 مليون جنيه، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس 2026.

وقال عبد الموجود، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، إن حجم التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني بلغ نحو 12 مليارًا و350 مليون جنيه خلال عام 2025، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في متابعة أوجه التمويل الموجه للجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

التخارج من تكافل وكرامة وفقًا لمعايير الاستحقاق

وتطرق الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي إلى برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن خروج بعض الأسر من البرنامج لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يخضع لمعايير الاستحقاق ومدى استمرار الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تستوجب الحصول على الدعم.

وأوضح أن الهدف الأساسي من البرنامج لا يقتصر على تقديم الدعم النقدي، وإنما يمتد إلى تمكين الأسر اقتصاديًا ومساعدتها على الانتقال تدريجيًا من دائرة الاحتياج إلى الاعتماد على الذات.

7.7 مليون أسرة استفادت من البرنامج منذ إطلاقه

وأشار عبد الموجود إلى أن وصول عدد الأسر المستفيدة حاليًا من «تكافل وكرامة» إلى نحو 4.7 مليون أسرة، لا يعني أن هذه الأسر هي ذاتها التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه.

وأوضح أن ملايين الأسر دخلت البرنامج وخرجت منه على مدار السنوات الماضية، وفقًا لتغير ظروفها الاقتصادية والاجتماعية ومدى استمرار استحقاقها للدعم.

وتشير البيانات المنشورة إلى أن إجمالي عدد الأسر التي استفادت من برنامج «تكافل وكرامة» منذ إطلاقه تجاوز 7.7 مليون أسرة، من بينها أسر تخارجت من البرنامج بعد تحسن أوضاعها وتغير مدى استحقاقها للدعم.