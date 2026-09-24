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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالبكاء والدموع.. أهالي منية المبشرين بالغربية يشيعون جثماني الاب ونجله ضحايا حادث تصادم زفتى

جنازة شعبية بالغربية
جنازة شعبية بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية منية المبشرين التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية منذ قليل تدشين مراسم تشييع جثماني الاب والابن في نعش واحد ضحايا حادث التصادم في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير وسط مشاركة الأهل وزملائهما وجيرانهما.

جنازة مؤلمة 


وسادت حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع وفاتهما في الحادث المؤلم وسط الدعوات لهما بالرحمه والمغفره من جانب المشاركين الذين اتشحوا سوادا في وداعهما حتي دفنا كلاهما في مقابر الأسرة .

تفاصيل الواقعة 

أفاد مسئولي طبي بصحة الغربية بأن هيئة الإسعاف دفعت بنحو 11 سيارة إسعاف إلي موقع حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بنطاق خط "سنباط" لنقل 13 من ضحايا ومصابي حادث سير إلي طوارىء مستشفي زفتي العام .

وكان الطريق الزراعي "سنباط -زفتي" بمحافظة الغربية منذ قليل شهد اليوم مصرعهما وإصابة 11 آخرين 
بينهم طلاب وطالبات  بمعهد سنباط الإعدادي الأزهري ب حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بسبب السرعة الزائدة  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حادث مأساوي 


وأفاد مسئول طبي أن الحادث تسبب في وفاة  عزت أحمد الشحات 54 سنة  ونجله محمد عزت أحمد الشحات، 35 سنة ، وهما من أبناء قرية منية المباشرين التابعة لمركز زفتى.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة الحادث  المشار إليه .

كما أسفرت الحادث عن إصابة شخص و 10 طالبات تتراوح أعمارهن بين 14 و16 عامًا، وفتاة تبلغ من العمر 26 عامًا، بإصابات متفرقة، من بينها اشتباه كسور بالساقين والذراع، وجروح وسحجات وكدمات، واشتباه ما بعد الارتجاج، فيما تضمنت إحدى الحالات اشتباه نزيف بالمخ.

تحرك هيئة الإسعاف 

كما تم الدفع بالسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة بمستشفي زفتي العام .

رحيل مفاجىء للأب والإبن

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

https://youtube.com/shorts/T6qppBY_eZs

اخبار محافظة الغربية جنازة الاب والابن قرية منية المبشرين زفتي ضحايا حادث سنباط

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