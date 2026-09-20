محافظ الغربية يفتتح مدرسة للتعليم الأساسي بقرية كفر سنباط بزفتى بتكلفة 24.6 مليون جنيه

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة «أنور زكريا إبراهيم عياد» للتعليم الأساسي بقرية كفر سنباط بمركز ومدينة زفتى، بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليونًا و647 ألفًا و301 جنيه، وعلى مساحة 2107.56 متر مربع، وذلك ضمن جهود المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية وتوفير مدارس مجهزة تستوعب أبناء القرى والمناطق المحيطة.

وأكد محافظ الغربية -حسب بيان عن المحافظة اليوم/الأحد/- أن التوسع في إقامة المنشآت التعليمية وتطوير القائم منها يأتي ضمن اهتمام الدولة بقطاع التعليم، مشيرًا إلى أن المدرسة تمثل إضافة جديدة للمنظومة التعليمية بقرية كفر سنباط، وتسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتقليل الكثافات ودعم انتظام العملية التعليمية، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة لأبناء القرية.

وأفاد البيان أن محافظ الغربية، تفقد المدرسة، التي أُقيمت وفق احتياجات أهالي القرية وتضم 22 فصلًا تعليميًا، ويتكون مبناها من دور أرضي وأربعة أدوار، كما تابع انتظام الدراسة داخل الفصول، واطمأن على انتظام الطلاب والمعلمين، موجهًا بمواصلة متابعة جاهزية المدارس، والاهتمام بالنظافة والصيانة وسلامة الطلاب، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، ويواكب احتياجات المواطنين من الخدمات التعليمية.