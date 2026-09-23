تحرير 31 محضرا نقص أوزان ومخالفات بمخابز المحلة الكبرى وزفتى وطنطا

​تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، حملات تموينية مكبرة على المخابز ببندر المحلة الكبرى، وسكة زفتى، ومنشية البكري، والجمهورية، وإدارتي زفتى وبندر طنطا، والتي أسفرت عن تحرير 31 محضراً.

توجيهات محافظ الغربية

​وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر نقص أوزان (بواقع 19، 15، 15، 9، 9 جرامات)، و6 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء، ومحضر غلق بدون إذن بنطاق الجمهورية، وسكة زفتى، ومنشية البكري، وبندر المحلة.

تحرك تنفيذي عاجل

​وشملت الحملات تحرير 5 محاضر نقص أوزان، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر تجميع 8 شكائر دقيق مدعم والتصرف فيها، ومحضري عدم وجود لوحة تشغيل بإدارتي زفتى وبندر طنطا.

