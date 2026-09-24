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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يطمئن على مصابين حادث طريق حانوت – سنباط بمستشفى زفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

انتقل على الفور اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، الى مستشفى زفتى العام وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي  حادث التصادم الذي وقع على طريق حانوت – سنباط، وأسفر عن وفاة شخصبن  وإصابة 19 آخرين

ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، ومتابعة حالاتهم الصحية أولًا بأول، مع توفير جميع الاحتياجات الطبية اللازمة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين ورعايتهم تأتي في مقدمة الأولويات، كما وجه محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات العاجلة للمصابين وأسر الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذا الظرف الإنساني.

توجيهات محافظ الغربية 

كما تقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية،بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

مصابي الحادث 

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور محمد وجدي رئيس فرع هيئة الاسعاف بالغربية، ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،العميد دكتور عصام عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية،اللواء ضياء الدين داوود رئيس مركز ومدينة زفتى.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل مصابي حادث سنباط زفتي

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