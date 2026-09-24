«طلع على السور».. ضبط 3 طلاب بعد تداول فيديو أمام مدرسة بنات بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو متعلق أعلى سور إحدى مدارس البنات، بينما تواجد شخصان آخران أسفل السور وقاموا بتصويره، بالتزامن مع مضايقة عدد من طالبات المدرسة.



تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهم 3 طلاب، مقيمون بدائرة قسم شرطة الجناين.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، موضحين أن تصرفهم جاء بدعوى المزاح ومعاكسة طالبات المدرسة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.