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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مدرسة «أنور زكريا إبراهيم عياد» للتعليم الأساسي بقرية كفر سنباط بزفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة «أنور زكريا إبراهيم عياد» للتعليم الأساسي بقرية كفر سنباط بمركز ومدينة زفتى، بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليونًا و647 ألفًا و301 جنيه، وعلى مساحة 2107.56 متر مربع، وذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية وتوفير مدارس مجهزة تستوعب أبناء القرى والمناطق المحيطة.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد محافظ الغربية، المدرسة، التي أُقيمت وفق احتياجات أهالي القرية وتضم 22 فصلًا تعليميًا، ويتكون مبناها من دور أرضي وأربعة أدوار، كما تابع انتظام الدراسة داخل الفصول، واطمأن على انتظام الطلاب والمعلمين، موجهًا باستمرار متابعة جاهزية المدارس، والاهتمام بالنظافة والصيانة وسلامة الطلاب، بما يوفر بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، ويواكب احتياجات المواطنين من الخدمات التعليمية.

 

صرح تعليمي 

وأكد محافظ الغربية أن التوسع في إقامة المنشآت التعليمية وتطوير القائم منها يأتي ضمن اهتمام الدولة بقطاع التعليم، مشيرًا إلى أن المدرسة تمثل إضافة جديدة للمنظومة التعليمية بقرية كفر سنباط، وتسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتقليل الكثافات ودعم انتظام العملية التعليمية، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة لأبناء القرية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل مدارس زفتي صرح تعليمي

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