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هذه أراض فرنسية.. ماكرون يوجه رسالة لترامب من «أرخبيل» بالأطلسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هذه أراض فرنسية.. ماكرون يوجه رسالة لترامب من «أرخبيل» بالأطلسي

ماكرون يجلس بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء كندا في قمة مجموعة السبع - صورة أرشيفية
ماكرون يجلس بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء كندا في قمة مجموعة السبع - صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أرخبيل سان بيير وميكلون في المحيط الأطلسي سيظل جزءاً من فرنسا، في رد مباشر على خريطة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" ظهرت فيها أقاليم فرنسية ما وراء البحار مغطاة بالعلم الأمريكي.

 

زيارة رمزية

ووصل ماكرون إلى الإقليم الفرنسي الواقع قبالة الساحل الأطلسي الكندي، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الأحد، بعد أسابيع من منشور ترامب المثير للجدل.

وفقا لوكالة رويترز، تعد هذه الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى الأرخبيل منذ عام 2014، وتأتي في وقت تسعى فيه كندا لتوثيق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وسط حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة.

وتُعد سان بيير وميكلون، التي يبلغ عدد سكانها 5800 نسمة، الإقليم الفرنسي الوحيد المتبقي في أمريكا الشمالية، وقال مسؤولون فرنسيون إن الزيارة تهدف إلى تأكيد السيادة الفرنسية وتسليط الضوء على العلاقات الوثيقة مع كندا.

وقال ماكرون بعد هبوطه مساء السبت: "لا شك في أنها فرنسية"، مضيفاً رداً على سؤال حول خريطة ترامب: "لن نؤكد ذلك كل يوم لمجرد أن الناس لديهم أفكار غريبة أو يقولون أشياء غريبة".

 

خريطة ترامب المثيرة

وكان ترامب قد نشر خريطة تُظهر العلم الأمريكي ملفوفاً فوق الولايات المتحدة وكندا وجرينلاند وأيسلندا والمكسيك وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، مع عبارة "الولايات المتحدة الأمريكية"، وشملت الصورة سان بيير وميكلون والأراضي الفرنسية في الكاريبي، دون أن ترد باريس علناً حينها.

وقال دبلوماسيون إن زيارة ماكرون، التي تأتي في طريقه إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحمل ثقلاً رمزياً كبيراً عقب منشور ترامب.

وأوضح مسئول في الرئاسة الفرنسية أن سان بيير وميكلون ذات أهمية استراتيجية لفرنسا نظراً لموقعها على عتبة الولايات المتحدة والقطب الشمالي.

ومن المقرر أن يناقش ماكرون وكارني التعاون في مجال الطاقة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وتحتل المنطقة مكانة رئيسية في تعاون فرنسا مع كندا، بما في ذلك فيما يتعلق بالطاقة.

ماكرون ترامب خريطة ترامب فرنسا

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