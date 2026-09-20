محمد سليمان عبد المالك يكشف تفاصيل اختيار فيلم القصص للترشيح للأوسكار.. خاص

كشف المؤلف محمد سليمان عبد المالك عضو لجنة اختيار الفيلم المصري للترشيح للأوسكار عن كواليس اختيار فيلم القصص ليمثل مصر فى هذا المحفل الدولي.

وقال محمد سليمان عبد المالك فى تصريح خاص لصدى البلد: جاء اختيار فيلم القصص بناء على تصوير من قبل اعضاء اللجنة والذى يتم بالأغلبية حيث حصل على اكبر عدد من الأصوات وبناء عليه تم الإعلان عن اختيار الفيلم.

وأضاف محمد سليمان عبد المالك : الفيلم جيد الصنع ولتمنى ان يحقق العمل المرجو منه فى هذا المحفل الدولي.

القصص ينافس بالاوسكار

وكانت قد اختارت نقابة المهن السينمائية فيلم «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي، لتمثيل مصر في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي ضمن الدورة الـ99 من جوائز الأوسكار، ليبدأ العمل رحلة جديدة بعد مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية وحصوله على جوائز بارزة.

فريق عمل القصص

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من الفنانين، بينهم نيللي كريم، أمير المصري، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، خالد مختار، أحمد الأزعر، شريف الدسوقي، عمرو عابد وفاليري باشنر، وهو من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، وصُورت مشاهده بين القاهرة وفيينا.

أحداث فيلم القصص

وتدور أحداث «القصص» حول عازف بيانو مصري شاب تتجه أحلامه إلى السفر لمدينة فيينا، بعد نشوء علاقة عبر المراسلات مع صديقة نمساوية، وذلك على خلفية مرحلة شهدت تحولات سياسية واجتماعية في مصر بين عامي 1967 و1984.

وخلال رحلته، يدخل البطل في سلسلة من التجارب التي تضعه أمام اختبارات مختلفة، وتدفعه إلى اكتشاف معانٍ جديدة للصداقة والصمود، في إطار إنساني يرصد الصراع بين الطموحات الشخصية والواقع المحيط.