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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هدى الإتربي تنضم لأبطال مسرحية «برنس العالم» مع محمد إمام

مسرحية "برنس العالم"
مسرحية "برنس العالم"
محمد نبيل

انضمت الفنانة هدى الإتربي لأبطال مسرحية "برنس العالم"، والتي يخوض بها الفنان محمد إمام أولى تجاربه على خشبة المسرح، ومن المقرر عرض المسرحية خلال الفترة القادمة بموسم الرياض الترفيهي.

وتخوض هدى الإتربي تحديا جديدا في الكوميديا لأول مرة على خشبة المسرح، التي تبدأ بروفاتها في الأيام المقبلة، مع باقي فريق العمل بالقاهرة، استعدادا لعرضها قريبا بالمملكة العربية السعودية، ثم ينطلق بعدها استعراض العمل في مصر وباقي دول الوطن العربي.

يشار إلى أن مسرحية “برنس العالم” من بطولة محمد إمام وميرنا جميل وهدى الإتربي وويزو ومحمود عبد المغني وعلاء مرسي، وتأليف مصطفى بسيط، وإخراج نادر صلاح الدين.

يذكر أن محمد إمام، نشر عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، صورة ظهر فيها من الخلف وهو يقف على خشبة المسرح، متطلعاً إلى صالة جمهور خالية، وأرفق إمام الصورة بتعليق مقتضب أثار حماس متابعيه، كتب فيه: "خطوة جديدة، حلم قديم، مفاجأة قريباً إن شاء الله، برنس العالم"، ليعلن بذلك رسمياً عن أول أعماله المسرحية.

مسرحية برنس العالم محمد إمام هدى الاتربي

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