نتنياهو يأمر بتعزيز قوات الاحتلال في الضفة بعد هجوم نفيه تسوف.. واعتقال المنفذ

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار توجيهات بتعزيز قوات الاحتلال الإسرئيلي في الضفة الغربية، وفرض إغلاقات وتنفيذ عمليات وحملات اعتقال، وذلك عقب الهجوم الذي وقع في مستوطنة نفيه تسوف وسط الضفة الغربية وأسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي.

وقال نتنياهو إنه أصدر تعليمات باتخاذ إجراءات فورية لهدم منزل منفذ الهجوم، مؤكدًا أن قوات الجيش وجهاز الأمن العام «الشاباك» ستكثف عملياتها في الضفة الغربية، بدعوى الحفاظ على الأمن.

وأضاف نتنياهو: «سنحاسب جميع المخربين في غزة ولبنان والضفة الغربية»، كما أعلن أن مقاتلين إسرائيليين قتلوا مسلحًا حاول تنفيذ هجوم في شمال الضفة الغربية.

وفي تطورات متصلة، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بإلقاء القبض على منفذ الهجوم في نفيه تسوف، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قوة من وحدة «دوفدفان» التابعة للجيش الإسرائيلي اعتقلت المنفذ.

وبحسب ما أوردته رويترز، أطلق مسلح فلسطيني النار من مركبة على إسرائيليين قرب نبع بجوار مستوطنة نفيه تسوف، قبل أن يتم اعتقاله لاحقًا في مستشفى بمدينة رام الله.