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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال أداء السنة.. وفاة إمام مسجد عقب انتهاء صلاة العشاء في المنوفية

المتوفي
المتوفي

​خيمت حالة من الحزن والأسى على أهالي قرية سماليج التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب الرحيل المفاجئ لشيخ وفاضل من أبناء القرية، الذي وافته المنية داخل المسجد الكبير بالقرية في مشاهد تُجسّد حسن الخاتمة.

​وعُرف عنه حسن الخُلق والمشاركة في الأعمال الخيرية بالقرية، أدى الفقيد صلاة العشاء إماماً بالمصلين بالمسجد الكبير كعادته، وما إن انتهى من الفرائض وسلم، حتى قام لأداء سنة العشاء، لتفيض روحه إلى بارئها وهو قائم بين يدي الله عز وجل داخل المسجد.

​وأكد أهالي القرية أن المتوفى كان من المشهود لهم بالصلاح والتقوى والتعلق بمساجد الله، مشيرين إلى أن وفاته أثناء الصلاة هي خير دليل على صلاح أعماله وحسن خاتمته.

​ونعى أهالي القرية والمركز الفقيد ببالغ الحزن والأسى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

المنوفية محافظة المنوفية أمام صلاة حسن الخاتمة

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