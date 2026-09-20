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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف المنوفية تُنظم برنامج "سكن ومودة" لبناء أسرة مستقرة ومواجهة الظواهر المجتمعية

أوقاف المنوفية
أوقاف المنوفية

 أقامت مديرية أوقاف المنوفية برعاية فضيلة الدكتور معوض حماد، مدير مديرية المديرية، فعاليات برنامجها التوعوي  "سكن ومودة"، والذي يستهدف مناقشة القضايا المختلفة التي تواجه الأسرة المصرية، وذلك لبناء وعي مجتمعي سليم قائم على الفهم الصحيح للأسس الدينية والإنسانية لبناء أسرة مستقرة ومتماسكة.

وذلك بمسجد سيدي علي الدكروري بقرية شنتنا الحجر التابعة لإدارة أوقاف بركة السبع بحضور فضيلة الشيخ محمود الدغمان، مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، وفضيلة الشيخ عبد الله كامل، مسئول الإرشاد الديني بإدارة أوقاف بركة السبع، والواعظة الدكتورة رشا نصار.

 هذا ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية، في مقدمتها:

​الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأزواج وبيان الأسس الشرعية والأخلاقية التي تُبنى عليها الحياة الزوجية.

و​فن إدارة الخلافات وتقديم حلول علمية وشرعية للتعامل مع المشكلات الأسرية قبل تفاقمها.

وأيضًا​التربية الإيجابية وتوعية الأبوين بالأساليب الحديثة للتعامل مع الأبناء في المراحل العمرية المختلفة.

وأخيرًا ​سبل مواجهة الظواهر التفككية والحد من نسب الطلاق وتصحيح المفهوم الخاطئ حول بعض العادات والتقاليد المجتمعية.

​وأوضحت مديرية الأوقاف أن هذه المبادرة ​تأتي ضمن التوجه العام للدولة المصرية في دعم المبادرات الرئاسية لتنمية الأسرة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في الارتقاء بالوعي المجتمعي وتحصين الشباب المقبلين على الزواج.

المنوفية محافظة المنوفية أوقاف المنوفية سكن ومودة ندوة

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