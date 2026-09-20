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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يشارك الطلاب تحية العلم بكلية علوم الرياضة في أول أيام الدراسة

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

شهد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، صباح اليوم، مراسم تحية العلم بكلية علوم الرياضة، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك في مستهل العام الدراسي الجديد، وسط أجواء اتسمت بالانضباط والالتزام والحضور الكامل للطلاب. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زيدان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد السرسى، عميد كلية علوم الرياضة، ووكلاء الكلية، وأسرة طلاب من أجل مصر.

وحرص الدكتور أحمد فرج القاصد على مشاركة الطلاب تحية العلم، مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد بمناسبة بدء العام الدراسي متمنيًا لهم عامًا حافلًا بالنجاح والتفوق والتميز، ومؤكدًا استمرار دعم الجامعة للطلاب المتميزين رياضيًا، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والدولية، ومشيدًا بما لمسه من التزام طلاب الكلية بمختلف الفرق الدراسية وحرصهم على الحضور في اليوم الأول للدراسة، موضحًا أن الكلية تضم نحو 4500 طالب وطالبة. 

وأكد رئيس الجامعة أن كلية علوم الرياضة تمثل أحد المجالات المهمة في بناء الإنسان، بما تقدمه من تعليم وتدريب يسهمان في إعداد شباب يتمتع بالوعي واللياقة والصحة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتأهيل الشباب، والحفاظ على الصحة العامة، وتشجيع ممارسة الرياضة باعتبارها أحد المقومات الأساسية لبناء مجتمع صحي. 

وأشاد الدكتور أحمد فرج القاصد بطلاب كلية علوم الرياضة، مؤكدًا أنهم يتميزون بالالتزام والحرص على التفوق في مختلف الألعاب الرياضية، لافتًا إلى أن الكلية تضم العديد من الأبطال الرياضيين الذين يمثلون الكلية والجامعة في المنافسات الرياضية المختلفة، وأن خريجيها يمتلكون فرصًا واعدة في سوق العمل ومجالات الرياضة المختلفة. 

كما أكد رئيس الجامعة أهمية التزام الطلاب بالأخلاقيات العامة والضوابط المنظمة للعملية التعليمية، وحرصهم على الاستفادة من الأنشطة والخبرات التي توفرها الجامعة، موضحًا أنه يتابع بصورة دورية التقارير الخاصة بسير العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعة، لضمان انتظام الدراسة وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة. 

وأكد الدكتور محمد زيدان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول يعكس وعي طلاب جامعة المنوفية وحرصهم على الاستفادة من العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم والطلاب يولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية والشبابية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب الجامعي وتنمية مهاراته وقدراته. 

ومن جانبه، رحب الدكتور عماد السرسى، عميد كلية علوم الرياضة، بالدكتور أحمد فرج القاصد في رحاب الكلية، موجهًا له الشكر على حرصه على التواجد بين الطلاب ومشاركتهم أول أيام العام الدراسي، مؤكدًا أن الكلية شهدت منذ اليوم الأول انتظامًا كبيرًا في الدراسة، مع تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وانتظام الطلاب بمختلف الفرق الدراسية. 

وأشار عميد الكلية إلى أن كلية علوم الرياضة بجامعة المنوفية كان لها دور بارز في تنظيم فعاليات الدورة الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «مصر 2026»، مؤكدًا ما حققه طلاب الكلية من إنجاز رياضي متميز، حيث نجح 5 من طلاب الكلية في حصد 5 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم في منافسات الدورة، بما يعكس المستوى المتميز للطلاب وقدرتهم على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستويين القاري والجامعي. 

وفي ختام جولته، تمنى الدكتور أحمد فرج القاصد لجميع طلاب كلية علوم الرياضة عامًا دراسيًا موفقًا، حافلًا بالنجاح والتفوق والإنجازات العلمية والرياضية، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم طلابها وتوفير البيئة التعليمية والرياضية التي تسهم في بناء شخصية

المنوفية محافظة المنوفية رئيس جامعة المنوفية طلاب عام دراسي

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