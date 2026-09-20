محليات المنوفية تحذر من رش المياه في الشوارع

أصدر هيثم صادق، رئيس حي شرق شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تنبيهًا مهمًا وعاجلًا للأهالي وأصحاب المحال التجارية بكافة أرجاء الحي، ناشدهم فيه بضرورة الامتناع التام عن رش المياه بالشوارع، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام والمرافق الأساسية ورفع كفاءة شبكات الطرق.

ولم يكن حي شرق الوحيد الذي حذر المواطنين عبر نشر بيان رسمي، بل مركز ومدينة قويسنا ايضاً نشروا بيانا رسميا يخص رش الماء في الشوارع، محذرا من العقوبات التي ستلحق باي مواطن يتم ضبطه أثناء رش المياه.

​وأوضحت محليات المنوفية أن ظاهرة رش المياه في الشوارع ليست مجرد سلوك عابر، بلوتصرفًا يتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية، حيث تؤدي تجمعات المياه إلى تدهور الطبقة الأسفلتية وتلف الطرق، فضلاً عن إعاقة حركة السير للمواطنين والمركبات على حدٍ سواء.

​وشددوا من خلال البيانات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشارع العام ملكية عامة لجميع المواطنين، وأن صيانته والحفاظ عليه مسؤولية مجتمعية مشتركة تجمع بين الأجهزة التنفيذية والأهالي.

​وأكدوا أنه حُظر تمامًا رش المياه بالطرق العامة، وأنه سيتم تنفيذ حملات متابعة ميدانية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.