قـ.ـتلها وقعد جنب الجثة.. تفاصيل إنهاء شاب حياة خالته المسنة في بشتيل

لم يتخيل جيران سيدة مسنة بمنطقة بشتيل في أوسيم أن الرائحة التي بدأت تتسلل من شقتها ستكون الخيط الأول لكشف جريمة قتل مأساوية، بعدما ظلت جثتها داخل المنزل لعدة أيام، بينما كان ابن شقيقتها، المتهم بقتلها، لا يزال موجودًا في الشقة بجوار جثمانها، قبل أن يفر هاربًا عقب انكشاف الأمر.

كانت السيدة تعيش حياة هادئة داخل مسكنها، قبل أن تتحول الخلافات المتكررة بينها وبين ابن شقيقتها إلى مأساة، بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية، على خلفية إدمانه المواد المخدرة وسوء سلوكه، تطورت إلى تشابك بالأيدي واعتداء انتهى بوفاتها.

وبحسب التحريات، لم يغادر المتهم الشقة عقب وفاة خالته، بل ظل داخل المسكن إلى جوار جثمانها لعدة أيام، وكأن شيئًا لم يحدث، حتى بدأت علامات التحلل تظهر على الجثة، وانبعثت رائحة قوية من داخل الشقة.

تلك الرائحة أثارت انتباه الجيران، الذين بدأوا يشعرون بأن هناك أمرًا غير طبيعي يحدث داخل المسكن، خاصة مع مرور عدة أيام وعدم ظهور السيدة، لتصل الشكوك إلى رجال المباحث، ويتم التحرك لفحص الشقة.

وعقب دخول القوات إلى المسكن، كانت المفاجأة بالعثور على جثمان السيدة في حالة تحلل، وظهور إصابات بجسدها، لتبدأ عملية البحث عن ملابسات وفاتها وكشف هوية مرتكب الواقعة.

وبمجرد انكشاف الجريمة، فر المتهم من المكان وحاول الاختباء بعيدًا عن أعين رجال الشرطة، إلا أن جهود البحث والتحري أسفرت عن تحديد مكانه، وإعداد كمين نجح في ضبطه.

وخلال مواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وكشفت التحريات أنه كان يتعاطى مخدر الآيس، وأن خلافاته مع خالته كانت تتكرر بسبب إدمانه وتصرفاته، قبل أن تنتهي إحدى تلك المشادات بجريمة قتلها.

وبينما بدأت الأسرة تستوعب الصدمة، كانت النيابة المختصة قد باشرت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة والإصابات التي لحقت بها، مع التصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

وهكذا لم تكشف صرخات أو بلاغ مباشر تفاصيل الجريمة، وإنما كانت رائحة الجثمان هي أول من أخبر الجيران بأن شيئًا مأساويًا حدث خلف باب الشقة المغلق، لتنتهي أيام الغموض بضبط المتهم وبدء التحقيقات في واحدة من أكثر الوقائع صدمة في منطقة بشتيل.