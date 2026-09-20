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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة بشأن فرع الزمالك الجديد في حدائق أكتوبر

الزمالك فرع ٦ اكتوبر
الزمالك فرع ٦ اكتوبر
علا محمد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن بدء الخطوات التنفيذية الفعلية لمشروع فرع نادي الزمالك الجديد في حدائق أكتوبر، بعد وصول أول معدات الشركة المطورة إلى أرض النادي، تمهيدًا لبدء أعمال التسويات والتجهيزات.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "بدأ حلم فرع نادي الزمالك في حدائق أكتوبر يدخل مرحلة التنفيذ الفعلي، بعدما وصلت أول معدات المطور إلى أرض النادي في الفرع الجديد، كما وصلت الماكينات الخاصة لبدء أعمال التسويات المطلوبة في الأرض".

وأضاف: "مسؤولو الزمالك أنهوا جميع الإجراءات الخاصة بأعمال تنفيذ الفرع الجديد، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من مختلف مؤسسات الدولة، على أن يتم تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني محدد".

وتابع: "الشركة المنفذة لفرع الزمالك الجديد عقدت اجتماعًا مع مسؤولي النادي خلال الساعات الماضية، وتم التأكيد على أن تتم أعمال الإنشاء وفق أعلى المواصفات والمعايير الهندسية".

وأوضح: "الأعمال التي ستتم داخل الفرع الجديد ستخضع لمتابعة دقيقة ويومية من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع".

وأشار عبدالناصر زيدان إلى أن "أول معدات المطور وصلت بالفعل إلى أرض النادي خلال الساعات القليلة الماضية، إلى جانب الماكينات الخاصة ببدء أعمال التسويات وتجهيز الأرض".

واختتم: "ستشهد أرض الفرع الجديد أيضًا بدء تجهيز بعض المكاتب لبدء أعمال التسيير والإدارة، ضمن خطة النادي لتنفيذ المشروع، بالتنسيق مع الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووفق التوجيهات الرئاسية بدعم الكيانات الرياضية الكبرى".

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