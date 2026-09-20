د. أيمن رشوان: البروستاتا منطقة خصبة للنصابين.. والجراحة الروبوتية غيرت طبيعة العمليات

قال الدكتور أيمن رشوان، استشاري الغدد الصماء والسكر، إن البروستاتا تظل واحدة من أهم الموضوعات الطبية وأكثرها اهتمامًا من الشارع العربي.

واضاف خلال برنامج "الدكتور" المذاع على قناة القاهرة والناس: "ان مرض البروستاتا منطقة خصبة للنصابين مش في مصر بس ولا في العالم العربي، في العالم كله، فتلاقى بقى اللى يحطلك تحط إعلانات أو قنوات تحت السلم، تقول لك أنا بعمل لك علاج البروستاتا النهائي، تضخم البروستاتا، الكريم اللي بيعالج البروستاتا".

ونوه أن هناك مجموعة من الأمراض التي اشتهر بوجود نصابين حولها، قائلًا: "السكر، البروستاتا، ضغط الدم، الضعف الجنسي، الحاجات دي مشهور ليها نصابين".

وأوضح أن سبب انتشار هذه الظاهرة "ان مرضى كتير بالبروستاتا بيطنشوا، يعني تلاقي عندهم تضخم في البروستاتا ويطنشوا او كمان ممكن يكون عندهم أورام خبيثة في البروستاتا، أو تظهر عليهم مشكلات أو أعراض ومع ذلك تلاقيهم مطنشين ومش عايزين يروحوا يكشفوا، فمريض المسالك بيروح يكشف متأخر أحيانا".

وأشار إلى أن البروستاتا موجودة في مكان تشريحي صعب، موضحًا أن العمليات الجراحية في هذا المكان خلال الستينيات والسبعينيات كانت تحمل خطورة، وكانت العمليات الجراحية المتعلقة بالبروستاتا صعبة وليست سهلة.

وأوضح أن "استئصال البروستاتا الجذري عملية مش سهلة لأن حواليها أعصاب وأعضاء وشرايين مهمة، لافتا إلى أن الجراحة الروبوتية الآن غيرت تمامًا من طبيعة هذه العمليات".