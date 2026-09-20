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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر تفتح أبوابها لرواد الأعمال بالخارج.. تيسيرات حكومية جديدة لدعم الشركات الناشئة

رواد الأعمال
رواد الأعمال
شيماء جمال

قال عصام حواش، استشاري ريادة الأعمال، إن الشركات الناشئة تحتاج إلى رأس مال وتسهيلات وبيئة تساعدها على النمو والتوسع، موضحًا أن الهدف الأساسي للشركات الناشئة هو التوسع وزيادة قيمتها.

وأضاف عصام حواش، خلال مداخلة عبر برنامج "الاقتصاد 24" على الأولى، أن المقارنة بين مصر والإمارات توضح وجود زيادة كبيرة في تدفقات رأس المال إلى الشركات الناشئة في الإمارات، مشيرًا إلى أن الإمارات شهدت في 2025 زيادة بنسبة 67% في تدفقات رأس المال إلى الشركات الناشئة.

وأوضح أن هناك أكثر من 2000 شركة ناشئة كانت جزءًا من هذا المشهد في الإمارات، معظمهم من المصريين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مصر تعمل على إنشاء شركاتها الناشئة والحفاظ على وجودها داخل السوق المصرية، مع التوسع بعد ذلك في الإمارات والسعودية وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت تركز بشكل كبير على منظومة الشركات الناشئة، لافتًا إلى وجود اهتمام متزايد بدعمها، إلى جانب دخول مستثمرين ورجال أعمال كبار لاحتضان العديد من الشركات الناشئة.

مصر الامارات الشركات رواد الأعمال الحكومة

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