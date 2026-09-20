قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
تحقيق فرنسي مع "ناصر الخليفي" بشأن شبهات تضارب المصالح في حقوق البث
فلسطين.. استنفار للاحتلال الإسرائيلي بعد مقتل مستوطن واقتحامات للأقصي
كلوب عن هاتريك صلاح مع طرابزون: أعادني إلى أيام ليفربول
الجيش الإيراني يعلن إسقاط مسيّرة استطلاعية متطورة من طراز أوربيتر
وزير التموين لـ أحمد موسى: مصر تؤمّن احتياجاتها من القمح.. والاحتياطي يكفي 6 أشهر
سدينا العجز النهارده| أول رد من المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم على شكاوى نقص المعلمين
السفير فائد مصطفى: الدور المصري محوري وأساسي في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير
هل لدينا أزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟.. أحمد موسى يفتح ملف الأمن الغذائي في مصر
موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟
الدفاع الروسية: إسقاط 1951 طائرة مسيرة أوكرانية و8 صواريخ كروز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مي عبدالحميد: طرح وحدات الإيجار الحالي تجريبي وقد نتوسع فيه مستقبلا

وحدات سكنية
وحدات سكنية
شيماء جمال

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن طرح الوحدات بنظام الإيجار الحالي يعتبر طرحًا تجريبيًا، وسيتم بناءً على نتائجه تحديد إمكانية التوسع في هذا المحور مستقبلًا.

وأضافت مي عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الاقتصاد 24" على الأولى، أن برنامج "سكن لكل المصريين" يعمل منذ عام 2014، وشهد 23 إعلانًا، كان من بينها إعلان واحد بنظام الإيجار في عام 2016، بينما كانت باقي الإعلانات لوحدات التمليك المدعوم.

وأوضحت أن الإقبال الأساسي كان على وحدات التمليك، مشيرة إلى أن الطرح السابق بنظام الإيجار لم يشهد إقبالًا كبيرًا.

وأكدت أن الصندوق يدرس حاليًا مدى احتياج المواطنين إلى محور الإيجار، لافتة إلى أن نتائج الطرح الحالي ستكون عاملًا أساسيًا في تحديد إمكانية التوسع فيه.

وأوضحت المهندسة مى عبد الحميد،  أن مساحات الوحدات تتراوح بين 75 و90 مترا مربعا، فيما تصل بعض الوحدات إلى 100 متر.

وأكدت عبد الحميد أن الأولوية فى الطرح ستكون للشباب حديثى الزواج تحت سن 35 عاما، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا، ثم المتزوجين ويعولون، مشيرة إلى أن الهدف هو توفير حلول سكنية مرنة تتيح الاستقرار من خلال الإيجار، مع فرصة التحول إلى التملك لاحقا.

قالت الرئيس التنفيذى للصندوق إن القيمة الإيجارية للوحدات تتراوح بين 1500 و5000 جنيه شهريا، وفقا لمساحة الوحدة، مع دعم يصل إلى 1000 جنيه شهريا للأسر التى لا يتجاوز دخلها 16 ألف جنيه.

وأوضحت أن الزيادة السنوية ستكون بنسبة ثابتة ومحددة فى كراسة الشروط، بينما تبلغ مدة عقد الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد، بما يوفر قدرا من الاستقرار للمستفيدين خلال فترة الانتفاع بالوحدة.

وأشارت عبد الحميد إلى أن التقديم سيكون إلكترونيا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعى، مع رفع المستندات المطلوبة، ومنها بطاقة الرقم القومى ووثيقة الزواج.

وأكدت أن وجود مفردات مرتب يمثل شرطا أساسيا للتقديم، سواء للعاملين فى القطاع العام أو الخاص، موضحة أن الهدف هو التأكد من أن المتقدم يعمل فى نفس المدينة التى يسكن بها، إلى جانب ضمان الجدية والقدرة على السداد.

كشفت عبد الحميد أن النظام الجديد يتيح للمستفيد طلب التحول إلى التمليك بعد مرور عام واحد على الأقل، على أن يتم احتساب ما سدده من القيمة الإيجارية كجزء من مقدم التملك.

وأضافت أن قيمة التمليك لن تحدد مسبقا، وإنما يتم تحديدها وقت طلب التحويل، وفقا لتوقيت التقديم وظروف السوق، موضحة أن النظام يهدف إلى منح الشباب فرصة للاستقرار بالإيجار ثم الانتقال إلى التملك.

وأكدت تخصيص أسبوع كامل لتقديم ذوى الهمم، مع مراعاة طبيعة الإعاقة عند اختيار الدور المناسب، مشيرة إلى أن التوزيع سيتم إلكترونيا بطريقة عشوائية وفقا للأولويات المعلنة لضمان العدالة.

وشددت على أن الطرح يستهدف تخفيف الأعباء عن الشباب والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير وحدات سكنية تتيح الاستقرار بنظام الإيجار، مع إتاحة فرصة مستقبلية للتملك.

مى عبد الحميد الإسكان التمويل العقارى وحدات سكنية الإسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

الأهلي

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

ترشيحاتنا

مرسيدس C 300 4Matic Electric

الكشف عن مرسيدس C 300 4Matic Electric عالميًا.. بهذا السعر

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

أسعار لاندكروزر FJ موديل 2027 في الإمارات

هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو 2027 تُباع بهذه المواصفات.. تعرّف على سعرها

بالصور

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

فيديو

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

نجاة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد