اختيارات شبكة العروس بتختلف.. الميزانية والشخصية وأسلوب الحياة تحدد التصميم المناسب

أصبح اختيار التصميم المناسب لشبكة العروس غير مرتبط فقط بحجم المشغولات الذهبية أو قيمتها، بل أصبح مرتبطًا بدرجة أكبر بشخصية العروس وأسلوب حياتها واحتياجاتها اليومية.

تنوع صيحات المجوهرات

ومع تنوع صيحات المجوهرات وانتشار تصميمات مستوحاة من إطلالات المشاهير، أصبحت العرائس أكثر بحثًا عن قطع تعبر عن ذوقهن الخاص وتتناسب مع طبيعة ملابسهن وعملهن.

وفي ظل هذه التغيرات، ينصح خبراء المجوهرات بوضع مجموعة من الأولويات قبل البدء في عملية الشراء، يأتي في مقدمتها تحديد الميزانية بشكل يتناسب مع إمكانيات الزوجين، إلى جانب اختيار التصميم الذي يمنح العروس شعورًا بالراحة والثقة ويعكس شخصيتها بعيدًا عن مقارنات الآخرين.

شبكة العروس.. من العادات التقليدية إلى اختيارات أكثر تنوعًا

وأكدت هدير التوني، خبيرة المجوهرات، أن مشتري شبكة العروس يمثل شريحة مهمة في سوق المجوهرات، نظرًا لارتباط الشبكة بعادات وتقاليد الزواج في المجتمع المصري.

وأوضحت التوني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن اختيارات العرائس شهدت تغيرًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع اتجاه متزايد نحو تصميمات متنوعة وغير تقليدية، بما يتناسب مع الأذواق والشخصيات المختلفة.

إطلالات المشاهير تلهم العرائس

وأشارت خبيرة المجوهرات إلى أن بعض صيحات المجوهرات التي تظهر في إطلالات المشاهير أصبحت مصدر إلهام للعديد من العرائس، موضحة أن بعضهن يتوجهن إلى متاجر المجوهرات وهن يحملن صورًا لتصميمات محددة يرغبن في الحصول على قطع مشابهة لها.

وأكدت أن هذا التغير يعكس اهتمام العروس باختيار تصميم يعبر عن ذوقها الخاص، بدلًا من الالتزام بالأشكال التقليدية المتعارف عليها.

3 أولويات قبل شراء الشبكة

ونصحت التوني العروس بعدم البدء في البحث عن متجر أو علامة تجارية لشراء الشبكة قبل تحديد عدد من الأولويات الأساسية.

وتأتي الميزانية في مقدمة هذه الأولويات، حيث أكدت ضرورة أن يتفق الزوجان على قيمة مناسبة لإمكانياتهما بصورة مريحة، بعيدًا عن الضغوط الاجتماعية أو الرغبة في إرضاء الآخرين.

شخصية العروس تحدد اختيار التصميم

وأضافت أن أسلوب حياة العروس يعد عاملًا أساسيًا عند اختيار قطع المجوهرات، موضحة أهمية مراعاة طبيعة ملابسها وشخصيتها وطبيعة عملها.

وأشارت إلى أن الاختيار قد يختلف من عروس لأخرى، سواء كانت تميل إلى الطابع الكلاسيكي أو الأسلوب الكاجوال أو التصميمات العصرية، لافتة إلى أن قطعة المجوهرات يجب أن تتناسب مع طبيعة حياة من ترتديها.

لا توجد شبكة «صح» وأخرى «غلط»

وشددت خبيرة المجوهرات على أنه لا توجد شبكة يمكن وصفها بأنها «صحيحة» وأخرى «خاطئة»، موضحة أن الاختيار الأنسب هو التصميم الذي يعبر عن شخصية العروس وتشعر معه بالراحة والسعادة عند ارتدائه.

وأكدت أن قيمة الشبكة لا تتحدد فقط بحجم القطع، وإنما بمدى ملاءمتها للعروس وذوقها واحتياجاتها، بما يجعلها تشعر بأنها اختارت ما يناسبها هي، بعيدًا عن مقاييس الآخرين وتوقعاتهم.