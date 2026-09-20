أسعار الذهب تتأثر بالأحداث العالمية.. مفاجأة بعيار 21

في ظل حالة التذبذب التي تشهدها أسعار الذهب، يترقب المواطنون والمستثمرون تحركات المعدن الأصفر، خاصة مع ارتباط الأسعار المحلية بالسوق العالمية وسعر الأوقية.

وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الفترة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب، موضحًا أن الذهب سلعة عالمية تتأثر بالأحداث الدولية والسياسية.

الأوقية عند 4360 دولارًا

الذهب

وقال نادي نجيب، خلال تصريحات تلفزيونية إن لكل دولة ظروفها الاقتصادية والسياسية الخاصة، إلا أن أسعار الذهب محليًا تتأثر بشكل مباشر بتحركات سعر الأوقية عالميًا.

وأوضح أن سعر أوقية الذهب وصل إلى 4360 دولارًا، مشيرًا إلى أن هذا المستوى ينعكس على أسعار الذهب في السوق المحلية.

أسعار الذهب في مصر

الذهب

وأشار إلى أن سعر الذهب في مصر يسجل حاليًا:

عيار 24: 7263 جنيهًا.

عيار 21: 6355 جنيهًا.

عيار 18: 5447 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 50 ألفًا و840 جنيهًا.



هل الذهب استثمار آمن؟

وأكد نادي نجيب أنه ينصح المواطنين بالاستثمار في الذهب، باعتباره من الأصول التي ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها ملاذًا آمنًا، مشيرًا إلى أهمية عدم التعامل معه كاستثمار قصير الأجل.

وأوضح أن من يستثمر في الذهب عليه الاحتفاظ به لمدة تصل إلى عام ونصف، حتى لا يضطر إلى البيع بعد فترة قصيرة من الشراء في توقيت قد لا يكون مناسبًا.

لا تستثمر كل أموالك في الذهب

وفي الوقت نفسه، نصح المواطنين بعدم استثمار جميع أموالهم في الذهب، مؤكدًا أهمية تنويع الاستثمارات وتقسيم الأموال، حتى لا يضطر الشخص إلى بيع الذهب بشكل سريع لتوفير السيولة.

وشدد على أن الاستثمار في الذهب يحتاج إلى قدر من الصبر، خاصة في ظل تأثر أسعاره بالمتغيرات العالمية والأحداث الاقتصادية والسياسية

كما قالت هدير التوني خبيرة المجوهرات، إن عميل الشبكة يعد من أهم العملاء في سوق المجوهرات، نظرًا لارتباط الشبكة بعادات وتقاليد الزواج، موضحة أن اختيار الشبكة شهد تغيرًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع اتجاه العرائس إلى تصميمات أكثر تنوعًا وخروجًا عن الأشكال التقليدية.

وأوضحت «التوني»، خلال لقائها عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن بعض صيحات المجوهرات التي تظهر في إطلالات المشاهير أصبحت مصدر إلهام للعرائس، لافتة إلى أن العروس قد تدخل إلى متجر المجوهرات ومعها صورة لتصميم محدد ترغب في الحصول على قطعة مشابهة له.

وأشارت خبيرة المجوهرات إلى ضرورة ألا تبدأ العروس بالبحث عن محل أو علامة تجارية لشراء الشبكة قبل تحديد 3 أولويات أساسية، في مقدمتها الميزانية، التي يجب أن يتفق عليها الزوجان بصورة مريحة، بعيدًا عن الرغبة في إرضاء الآخرين.

وأضافت «التوني» أن أسلوب حياة العروس يمثل عاملًا مهمًا في اختيار الشبكة، موضحة ضرورة مراعاة طبيعة ملابسها وشخصيتها وطبيعة عملها، سواء كانت تميل إلى الأسلوب الكلاسيكي أو الكاجوال أو العصري. وأكدت أنه لا توجد شبكة «صح» وأخرى «غلط»، وإنما الاختيار الصحيح هو الذي يشبه العروس نفسها وتشعر بالراحة والسعادة عند ارتدائه.

