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استقرار أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. والأوقية قرب 4345 دولارًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استقرار أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. والأوقية قرب 4345 دولارًا

الذهب
الذهب
رحمة سمير

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» تطورات أسعار الذهب، بالتزامن مع استمرار تفاعل الأسواق العالمية مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

وعقب صدور القرار، اتجهت الأوقية العالمية نحو الصعود لتتداول بالقرب من مستوى 4345 دولارًا، في تحرك جاء بالتزامن مع متابعة الأسواق لتداعيات قرار الفيدرالي على التداولات الدولية.

واستقرت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق الأسعار التي استعرضها البرنامج، وجاءت كالتالي:

  • عيار 18: 3469 جنيهًا.
  • عيار 21: 4047 جنيهًا.
  • عيار 24: 4625 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب: 32376 جنيهًا.
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