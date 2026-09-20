استقرار أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. والأوقية قرب 4345 دولارًا

استعرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» تطورات أسعار الذهب، بالتزامن مع استمرار تفاعل الأسواق العالمية مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

وعقب صدور القرار، اتجهت الأوقية العالمية نحو الصعود لتتداول بالقرب من مستوى 4345 دولارًا، في تحرك جاء بالتزامن مع متابعة الأسواق لتداعيات قرار الفيدرالي على التداولات الدولية.

واستقرت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق الأسعار التي استعرضها البرنامج، وجاءت كالتالي: