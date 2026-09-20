أعلى أعيرة الذهب اليوم الأحد

ثبت سعر أعلى أعيرة الذهب في تداولات صباح اليوم الأحد 20-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 24

وصل متوسط آخر تحديث لسعر جرام الذهب وهو عيار 24 الأكبر قيمة 7308 جنيها للشراء و 7251 جنيها للبيع .

الذهب ثابت

أظهرت تعاملات الذهب في مصر؛ ثباتا دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية منذ آخر تداول أمس.

تحركات الذهب

وزاد سعر جرام الذهب مع تعاملات أمس بقيمة 40 جنيهًا داخل الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6395 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7308 جنيها للشراء و 7251 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6699 جنيها للشراء و6345 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6395 جنيها للشراء و 6345 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5481 جنيها للشراء و 5438 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 51.16 ألف جنيها للشراء و50.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4378 دولار للشراء و 4377 دولار للبيع.

سعر الذهب في السوق العالمي

شهدت أسواق الذهب تحركًا مفاجئًا عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعدما انقلب اتجاه المعدن الأصفر من الصعود إلى الهبوط رغم أن قرار رفع أسعار الفائدة كان متوقعًا على نطاق واسع.

في بداية جلسة التداول، ارتفع الذهب بنحو 1.7%، قبل أن تتغير الصورة سريعًا ويدخل المعدن الأصفر في خسائر وصلت إلى نحو 1.3%.

جاء هذا التحول ليطرح تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء تراجع الذهب، وما إذا كان قرار الفيدرالي قد فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقلبات في الأسواق.

رفع الفائدة لم يكن المفاجأة

لم يكن قرار الفيدرالي نفسه مفاجئًا للمستثمرين، إذ رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4%.

لكن المفاجأة الحقيقية جاءت من الرسائل المصاحبة للقرار، والتي أعادت الأسواق من خلالها تقييم المسار المحتمل للسياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت توقعات مسؤولي الفيدرالي إلى إمكانية تنفيذ زيادة أخرى في أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2026، في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية تمثل مصدر قلق للبنك المركزي.

الدولار وعوائد السندات يضغطان على الذهب

بعد صدور رسائل الفيدرالي، ارتفع الدولار الأميركي، كما صعدت عوائد السندات قصيرة الأجل إلى مستويات مرتفعة، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على الذهب.

وتكمن المشكلة في أن الذهب أصل لا يدر عائدًا دوريًا، وبالتالي تصبح حيازته أقل جاذبية نسبيًا عندما ترتفع عوائد السندات والأصول الأخرى التي تمنح المستثمر دخلًا.

لذلك لم يكن تأثير الفيدرالي مرتبطًا فقط برفع الفائدة، وإنما بتغير توقعات المستثمرين بشأن مستقبل العوائد والدولار والسياسة النقدية.