«أصالة» عن حفل عودتها لسوريا: فوجئت بالبلد .. وكل شيء كان معمولًا بالحب

تحدثت الفنانة أصالة عن كواليس عودتها للغناء في سوريا بعد سنوات طويلة، مؤكدة أنها فوجئت بما رأته عقب وصولها، وبمستوى التنظيم والاستعداد للحفل الذي وصفته بأنه فاق كل توقعاتها.

وقالت أصالة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية: «أنا فوجئت بالبلد أول ما وصلت، كتير كتير كتير فوجئت، فوجئت إن الشجرة كأنه ما بعرف إنت لحقت الزرع وإمتى كبرت، الشجرة موجود والأرض بتجنن والشوارع نظيفة، والناس عم تشتغل بشكل».

وأشادت بالحماس الكبير الذي لمسته من المواطنين المشاركين في التجهيز للحفل، مؤكدة أن الجميع كان يسابق الزمن من أجل إنجاح الحدث.

أداء الفرقة الموسيقية السورية

وأضافت: «مستوى الحفل اللي أنا غنيت فيه كان مستوى هائل»، مشيدة كذلك بأداء الفرقة الموسيقية السورية، قائلة: «الفرقة السورية كانوا يعني كمان فرقة مستوى عالي وشي غير متوقع».

وأكدت أن أجواء الحفل أعادتها إلى ذكريات الشام، قائلة: «حسيت كأني رجعت هيك للشام. الشام الشام.. الياسمين والزعفران موجود بكل مكان».

وعن أسباب نجاح الحفل، قالت أصالة: «كل شي كان معمول بالحب، والناس كانت يعني مليانة حب، طاقة الحب هي سبب نجاح أي شي بالشام، ما في شي بينجح بدون حب».

وأكدت أنها لم تكن صاحبة الفضل الوحيد في نجاح الحفل، موضحة: «أنا والله مجرد عنصر واحد من عناصر عديدة ساهمت بإنجاح الحفل بالطريقة اللي فاقت كل التوقعات».

ووجهت أصالة الشكر لكل من ساهم في تنظيم الحفل، ومن بينهم زوجها وشقيقها ومنير حمداوي ووزارة الثقافة والفنانين السوريين، مؤكدة أن عودتها إلى الغناء في سوريا تمثل محطة فارقة في حياتها.

وقالت: «أكيد حياتي ما قبل حفل الشام، وما بعد حفل الشام، بتفرق كتير».