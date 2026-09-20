الطريق نحو أولمبياد لوس انجلوس.. مدير منتخبات الملاكمة يكشف آخر الاستعدادات |فيديو

كشف محمد عبد المولى، المشرف العام على المنتخبات الوطنية للملاكمة، أن منتخبات الملاكمة سوف تستعد لخوض العديد من البطولات المحلية والإقليمية والقارية، استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس.



وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن نبيلة علاء حققت إنجازا تاريخيا بحصولها على الميدالية الفضية الأولى في بطولة البحر المتوسط منذ 72 عامًا.

ولفت إلى أن منة الله رضا وهاجر تامر واثنين من الصبيان سوف يشاركون في أولمبياد الشباب في داكار آخر العام الجاري، موضحا أن منة وهاجر مؤهلين لبطولة العالم ويخوضون مواجهات مع شباب.



وأكد محمد عبد المولى، المشرف العام على المنتخبات الوطنية للملاكمة أن منتخب الكبار يستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا يناير المقبل ومن ثم البدء في التأهيل لأولمبياد لوس أنجلوس خلال أبريل المقبل.



وأوضح أن هناك معسكرا في المركز الأولمبي بالمعادي به أخصائي تغذية ومعد نفسي موجودين بصفة دائمة مع المنتخب، موضحًا أن هناك اهتمام باللاعبين واللواء مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة يوفر كل الإمكانيات المطلوبة لنجاح المنتخبات.