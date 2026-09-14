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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: تركي آل الشيخ في صدارة الأكثر تأثيرا بالملاكمة للمرة الثالثة

المستشار تركي أل الشيخ
المستشار تركي أل الشيخ
محمود محسن

أكد الإعلامي عمرو أديب أن المستشار تركي آل الشيخ حافظ على صدارة قائمة مجلة Boxing News لأكثر الشخصيات تأثيرًا في عالم الملاكمة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن هذا الاختيار يعكس الدور المتنامي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في تطوير رياضة الملاكمة عالميًا، بعدما أصبحت المملكة وجهة رئيسية لاستضافة كبرى النزالات والفعاليات الرياضية، وجمعت على أرضها نخبة من أبرز نجوم الملاكمة في العالم.

وتابع: يمتد تأثير تركي آل الشيخ إلى مختلف جوانب صناعة الملاكمة، سواء من خلال تنظيم واستضافة المباريات الكبرى، أو تطوير المحتوى والبث التليفزيوني، والتعاون مع كبار المروجين ووكلاء الملاكمين، بما أسهم في تعزيز مكانة السعودية على خريطة الملاكمة العالمية.

 المستوى العالمي

ويؤكد تصدره للقائمة للمرة الثالثة على التوالي حجم التأثير الذي باتت تتمتع به المملكة في صناعة الملاكمة، ليس فقط باعتبارها مستضيفًا لأهم الأحداث، وإنما كشريك فاعل في تطوير هذه الرياضة وصناعتها على المستوى العالمي.

عمرو أديب المستشار تركي آل الشيخ الملاكمة Boxing News الفعاليات الرياضية

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