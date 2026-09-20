4 ضحايا و9 مصابين في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق وادي فيران بجنوب سيناء .. صور

شهد طريق وادي فيران – وادي مكتب بمدينة أبورديس في محافظة جنوب سيناء، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين، في حادث استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة جنوب سيناء بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي على طريق وادي فيران – وادي مكتب، ووجود عدد من حالات الوفاة والإصابة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثامين، والتعامل مع تداعيات الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين، حيث جرى نقل المصابين إلى مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، بينما جرى نقل جثامين المتوفين، بواقع جثمانين إلى مجمع الفيروز الطبي، وجثمانين إلى مستشفى أبورديس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

و تشير التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة للسيارة الملاكي كانت من بين أسباب وقوع التصادم، فيما تظل ملابسات الحادث وأسبابه النهائية رهن ما تسفر عنه التحقيقات والمعاينات الرسمية.

وتواصلت الإجراءات القانونية عقب الحادث، حيث جرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب التصادم وملابساته، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالضحايا والمصابين.

ويُعد طريق وادي فيران – وادي مكتب أحد الطرق الواقعة ضمن شبكة الطرق التي تربط مناطق جنوب سيناء، وتشهد حركة انتقال بين مدن ومناطق المحافظة، ما يجعل سرعة التعامل مع الحوادث ونقل المصابين إلى المنشآت الطبية من الإجراءات الأساسية للحد من تداعياتها.