جويرية حمدي تعتذر عن تصريحاتها المثيرة للجدل: أنا غلطانة فعلًا

قدمت الفنانة الشابة جويرية حمدي، نجمة برنامج «ذا فويس كيدز»، اعتذارها عن تصريحاتها الأخيرة بشأن ما تم تداوله من فتاوى حول صراخ المرأة أثناء الولادة، والتي أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأوضحت جويرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنها لا تسعى إلى تبرير ما قالته أو البحث عن أعذار، مؤكدة أن حديثها مع متابعيها يأتي بدافع مشاركتهم أفكارها والاستماع إلى آرائهم، دون قصد الإساءة إلى أي شخص أو جهة.

وأشارت إلى أنها تناولت الموضوع بعدما شعرت بالضيق مما قرأته، خاصة أنها اعتقدت أن ما يتم تداوله يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي التي تكرم المرأة، لافتة إلى أنها لم تكن تعلم أن الحساب الذي نشر هذه المعلومات غير حقيقي، وأن الأمر كان قائمًا على السخرية من الإسلام.

وقالت جويرية: «أنا فعلًا لسه شايفاه، والله ما كنت أعرف إن ده أكونت مش حقيقي، وأنا مش بقول كده عشان ماقولش على نفسي غلطانة، لا أنا غلطانة فعلًا».

وأكدت نجمة «ذا فويس كيدز» أنها أخطأت لعدم تحريها الدقة قبل الحديث عن الموضوع، موضحة أنه كان يجب عليها التأكد من حقيقة الحساب والمعلومات المتداولة، إلى جانب ضرورة التعامل بحذر أكبر مع مثل هذه الموضوعات، خاصة أن لديها متابعين من الأطفال والفتيات الصغيرات.

وشددت جويرية على أنها ستسعى إلى عدم تكرار هذا الخطأ مستقبلًا، قبل أن تعاتب من وجهوا لها ولأسرتها عبارات مسيئة، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تأتي الانتقادات في صورة نصيحة أو تصحيح دون تجاوز أو تجريح.

واختتمت جويرية حديثها بالتأكيد على أنها شخص عادي يخطئ ويصيب، وأنها تحاول دائمًا أن تطور من نفسها وتتعلم من أخطائها، مطالبة متابعيها بمساعدتها على التحسن والنصيحة دون الإساءة إليها.